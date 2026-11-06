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«Дикси» протестировала робота для распознавания ценников в магазине

Розничная сеть «Дикси» (входит в группу компаний «Магнит») совместно с компанией Tevian – российским разработчиком систем компьютерного зрения и видеоаналитики – провела пилот по автоматической проверке ценников с помощью мобильного робота. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

Робота, изначально предназначенного для уборки помещений, адаптировали для прохода вдоль торговых стеллажей и оснастили отдельным модулем с камерой. Во время движения робот собирал фотографии полок, затем система компьютерного зрения анализировала полученные изображения, распознавала ценники и сравнивала информацию на них с товарной матрицей магазина. Для анализа использовалась технология нечеткого поиска, учитывающего сокращения и различия в написании.

Тестирование проводилось в одном из магазинов «Дикси» в Санкт-Петербурге. В рамках пилота «Дикси» и Tevian проверили полный сценарий – от автономного прохода робота по магазину до формирования отчета по распознанным ценникам. Эксперимент подтвердил, что мобильная роботизированная платформа может использоваться как источник изображений для автоматического аудита торгового пространства.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Дикси» продолжит тестировать роботов для распознавания ценников: на следующих этапах планируется расширить зону охвата в торговом зале и количество ценников и интегрировать полученные данные с внутренними системами аналитики компании.

В перспективе роботы могут применяться не только для проверки цен, но и для контроля наличия товаров, распознавания SKU, анализа выкладки и сравнения с планограммой и других задач в торговом зале магазина.

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