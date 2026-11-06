«Дикси» протестировала робота для распознавания ценников в магазине

Розничная сеть «Дикси» (входит в группу компаний «Магнит») совместно с компанией Tevian – российским разработчиком систем компьютерного зрения и видеоаналитики – провела пилот по автоматической проверке ценников с помощью мобильного робота. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

Робота, изначально предназначенного для уборки помещений, адаптировали для прохода вдоль торговых стеллажей и оснастили отдельным модулем с камерой. Во время движения робот собирал фотографии полок, затем система компьютерного зрения анализировала полученные изображения, распознавала ценники и сравнивала информацию на них с товарной матрицей магазина. Для анализа использовалась технология нечеткого поиска, учитывающего сокращения и различия в написании.

Тестирование проводилось в одном из магазинов «Дикси» в Санкт-Петербурге. В рамках пилота «Дикси» и Tevian проверили полный сценарий – от автономного прохода робота по магазину до формирования отчета по распознанным ценникам. Эксперимент подтвердил, что мобильная роботизированная платформа может использоваться как источник изображений для автоматического аудита торгового пространства.

«Дикси» продолжит тестировать роботов для распознавания ценников: на следующих этапах планируется расширить зону охвата в торговом зале и количество ценников и интегрировать полученные данные с внутренними системами аналитики компании.

В перспективе роботы могут применяться не только для проверки цен, но и для контроля наличия товаров, распознавания SKU, анализа выкладки и сравнения с планограммой и других задач в торговом зале магазина.