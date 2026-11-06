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Более трети предприятий уже внедрили элементы автоматизации производства

Российские заводы становятся все более «самостоятельными»: 26% опрошенных работников промышленных предприятий рассказали, что у них активно применяются современные технологии, а еще 13 % отметили, что почти все процессы уже автоматизированы, согласно результатам исследования ООО «Роквул» (с 14.10.2026 года АО «Р-Решения»), производителя решений из каменной ваты, которое компания провела в рамках программы «Завод будущего». Среди остальных респондентов 37% указали, что автоматизированные решения применяются лишь на отдельных участках производства, и только 15 % заявили о полном отсутствии таких технологий. Об этом CNews сообщили представители «Роквул».

Согласно данным Росстата о технологическом развитии отраслей экономики, число используемых передовых производственных технологий в обрабатывающем секторе с 2020 г. выросло на 24%, со 154,3 тыс. до 191,7 тыс. единиц. И бизнес продолжает активно развивать это направление. Так, например, в текущем году компания «Роквул» инвестирует более 100 млн руб. во внедрение проектов по машинному зрению на всех своих заводах. Это позволит автоматизировать процессы анализа качества продукции, ее сортировки и отбраковки.

«Технология компьютерного зрения хорошо себя зарекомендовала. Помимо повышения контроля качества продукции, она позволяет увеличить производительность, ведь машинное зрение работает быстрее и может одновременно контролировать сразу несколько параметров. Благодаря тому, что рутинные операции можно передать системе, мы сможем перевести ранее задействованных на этих участках сотрудников на другие задачи. В данной технологии мы также видим потенциал для повышение уровня безопасности процессов на наших заводах, так как подобные системы способны в режиме реального времени отслеживать небезопасное поведение и управлять оборудованием», — сказал временный управляющий ООО «Роквул» — генеральный директор АО «Развитие строительных активов» (РСА) Тимур Амиров.

Показательно, что внедрение современных технологий и автоматизация производственных процессов положительно сказываются на условиях труда — на это обратили внимание более половины опрошенных. В частности, 20% респондентов заявили, что работа на заводе стала комфортнее, безопаснее и физически легче, а еще 37% подтвердили общее улучшение условий, пусть и с отдельными недочетами. Четверть опрошенных (24%) указали, что условия труда почти не изменились и многое требует обновления, а 12 % считают, что работа на их предприятии стала более тяжелой и небезопасной. 7% затруднились с оценкой.

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Изменение условий труда в лучшую сторону — один из факторов, который способствует популяризации рабочих профессий: интерес соискателей к карьере на производстве растет. Согласно данным платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, за январь-август 2026 года количество резюме в профессиональной области «Рабочий персонал» увеличилось на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, а в области «Производство, сервисное обслуживание» — на 23%.

Автоматизация производства — важный шаг в укреплении технологического лидерства страны, а в рамках каждого отдельно взятого завода — не только рост производительности, но и качественное улучшение условий и безопасности труда.

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