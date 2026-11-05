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В «Мостоотряд-47» тратят менее 3 часов на согласование кадровых документов благодаря Directum HR Pro

ФСК «Мостоотряд-47» (входит в российский строительный холдинг «Нацпроектстрой») оптимизировала управление персоналом с помощью системы Directum HR Pro. После перевода в цифру кадровый документооборот и процессы стали быстрее, снизился риск штрафов из-за неточностей в документах или их потери. Об этом CNews сообщил представитель Directum.

На первом этапе к системе подключили 400 офисных сотрудников. Это снизило нагрузку на HR-отделы, уменьшило ручную обработку приказов, нормативных актов и других кадровых документов.

Персоналу больше не нужно ходить в отдел кадров, чтобы подать заявление или получить справку. Всё можно сделать в личном кабинете, где уже есть готовые шаблоны. Достаточно внести данные, и система сама сформирует текст. На все действия — от создания до подписания — требуется менее 3 часов. Процессы стали прозрачными для всех участников, а статус документов отслеживается в реальном времени.

Чтобы достичь максимального эффекта от цифровизации, на предприятии внедрили решения Directum HR Pro: «КЭДО», «Командировки», «Прием на работу», «Отпуска», «Ознакомление с ЛНА» и «Личный кабинет». Запустили автоформирование 52 видов заявлений, настроили бесшовную интеграцию с «1С:ЗУП 3.1 Проф».

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До цифровизации кадровые документы долго шли в филиалы в других городах, могли потеряться по пути или прийти в негодность. Сотрудники отдела кадров были перегружены, иногда не успевали выполнять задачи в срок.

Цифровая трансформация кадровых процессов и документов продолжила развитие ИТ-экосистемы предприятия. Ранее на платформе Directum RX в электронный вид перевели управление делопроизводством.

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