CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения Документооборот
|

«Smart Бизнес» внедрила «Документооборот» в ПНХМ

ИТ-компания «Smart Бизнес» объявила об успешном завершении проекта по внедрению решения «Документооборот» для предприятия отрасли тяжелого машиностроения – компании «Пензнефтехиммаш» (ПНХМ).

В рамках комплексного проекта по автоматизации предприятия бумажный процесс согласования договоров был полностью переведен в цифровой формат на платформе «Битрикс24». Ранее сотрудники «Пензнефтехиммаша» – производителя высокотехнологичного оборудования для нефтегазового и химического комплексов работали с физическими документами. Процесс требовал ручного перемещения бумаг между отделами, сбора подписей и составления листов согласования. По данным заказчика, менеджеру для согласования одного договора требовалось обойти 11 раз различные подразделения, а отсутствие прозрачности приводило к потере контроля над статусами документов. Полный процесс внедрения занял более трех месяцев.

«Переход от бумаги к цифре в промышленном секторе – это всегда вызов, связанный с масштабом предприятия и сложностью внутренних регламентов. В случае с «Пензнефтехиммашем» нашей главной задачей было не просто оцифровать старые процессы, а выстроить прозрачную экосистему управления. Интеграция нашего уникального решения «Документооборот» в «Битрикс24» позволила связать юристов, снабженцев и руководство в едином информационном поле. Теперь задержка на любом этапе видна менеджеру в реальном времени, а риск потери документа сведен к нулю. Это классический пример того, как российские ИТ-решения повышают эффективность крупного машиностроения», – сказал директор ИТ-компании «Smart Бизнес» Евгений Демин.

В новой системе задействованы менеджеры, отделы главного конструктора и снабжения, два уровня юристов, а также топ-менеджмент компании. Процесс выстроен в четыре этапа: от запуска согласования менеджером до финальной подписи генерального директора. Каждый договор сопровождается отдельным чатом для обсуждений, а согласованные документы автоматически уходят в электронный архив.

«Внедрение «Документооборота» от «Smart Бизнес» стало для нас не просто автоматизацией, а настоящим инструментом управления эффективностью. Мы перевели в цифру самый сложный и болезненный процесс – согласование договоров на закупку. Теперь наши юристы, снабженцы и топ-менеджмент работают в едином контуре, а прозрачность каждого этапа позволяет нам управлять сроками, а не просто наблюдать за ними. Сокращение трудозатрат в два раза – это прямой вклад в экономику предприятия», – отметил представитель заказчика Сергей Баклушин.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Внедрение принесло измеримые результаты не только в сокращении трудозатрат, выросла скорость согласования на 40% за счет автоматизации рутинных действий, высвободив время сотрудников для стратегических задач, а прозрачность и контроль увеличились в 3 раза – теперь каждый участник процесса видит статус документа и ответственного в реальном времени. Качественные изменения также оказались значительными: централизованное хранение теперь исключает риски потери или порчи документов на производстве, а новая система готова к кратному росту объемов документооборота без потери производительности, так как встроенные инструменты коммуникации ускорили поиск информации и обсуждение правок.

В планах Smart Бизнес и «Пензнефтехиммаш» на следующий год – расширение функционала системы: автоматизация кадрового электронного документооборота (КЭДО), перевод в цифровой вид служебных записок и интеграция модуля «Документооборот» с ERP-системой заказчика для бесшовной связки финансовых и юридических процессов. Успешное завершение внедрения подтверждает готовность российского промышленного сектора к глубокой технологической трансформации и отказу от устаревших бумажных практик в пользу отечественных программных продуктов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Авито» начала тестировать личные чаты с контактами из записной книжки

Америка застряла в 90-х. Диспетчерские в аэропортах до сих пор управляются с дискет и ПК на старых Windows

Активы МТС. Инфографика CNews

Производители печатных плат хотят страховать поломки оборудования, в том числе от использования российских материалов

Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода

Количество госзакупок контроллеров выросло на десятки процентов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Зачем планшету стилус в 2026 году: 5 самых производительных моделей с поддержкой стилуса

Безмолвный свидетель: как гаджеты умного дома следят за нами и собирают данные

Самые стильные интерьерные роутеры и Mesh-системы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще