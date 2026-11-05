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Шесть миллионов архивных страниц перевели в электронный вид для сферы образования города Москвы

Городской психолого-педагогический центр Департамента образования и науки Москвы (ГБУ ГППЦ ДОНМ) перевел в формат электронного архива 256 тыс. комплектов документов: время их поиска сократилось с десятков минут до секунд. Проект реализовали за 2,5 месяца на базе отечественной ИИ-платформы Beorg Smart Vision для оцифровки документов и распознавания изображений. Технологию разработала компания «Биорг», резидент «Сколково». Об этом CNews сообщили представители «Биорг».

ГБУ ГППЦ ДОНМ хранил большой объем документации. Часть материалов существовала только в виде «сканов со сканов», комплекты включали табличные и рукописные сведения. Поиск конкретного документа занимал у специалистов десятки минут.

С помощью российской разработки Beorg Smart Vision аналоговые данные перевели в электронный вид с учётом разнообразия форм документов: были распознаны печатные таблицы, рукописные фрагменты, документы с нестандартной вёрсткой, – и привели к единому формату. Проект выполнили в строгом соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об информационной безопасности и архивном деле, с полным соблюдением принципов конфиденциальности и защиты информации.

«Для нас это не про перекладывание бумаги на сервер. За каждым документом – ребёнок, которому необходима профессиональная помощь здесь и сейчас. Раньше логопеды, психологи и дефектологи тратили драгоценные минуты на поиск нужных карточек, пособий, бланков в бумажных архивах. Теперь цифровой документ открывается за секунды. Это значит, что занятия начинаются без задержек, а специалист полностью фокусируется на самом главном – на работе с ребёнком», – сказал Юрий Силантьев, руководитель Службы специализированной психолого-педагогической помощи детям ГППЦ.

В ГППЦ отметили, что решающими факторами при выборе исполнителя стали скорость работы, оперативность коммуникации и отсутствие ошибок в итоговом массиве данных.

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«Биорг» взял на себя полный цикл: логистику документов из архива, размещение и сортировку в собственном центре обработки данных, сканирование, распознавание и проверку документов и их комплектности. Компания предоставила профессиональную команду для первичной обработки и сканирования аналоговых носителей. При этом заказчик мог в любой момент направить запрос на поиск конкретных данных прямо в процессе обработки.

«Мы выстроили конвейер, где скан документа сразу уходил на распознавание и контроль, а параллельно система проверяла комплектность документов. Отдельный блок работы – нормализация: ИИ находил расхождения в написании, опечатки в номерах и устранял их до передачи данных заказчику», – сказал Илья Веригин, партнер компании «Биорг».

Оцифровку выполнили с опережением жесткого графика. Заказчик получил структурированную базу данных с индексацией по ключевым атрибутам, заменяющую архив на бумажных носителях, также был сформирован и передан единый реестр отсканированных и переведенных в электронный вид документов.

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