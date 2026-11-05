Регионы Дальнего Востока поддержали создание ИИ-ЦОД в Якутии

Регионы Дальнего Востока подтвердили поддержку проекта создания центра обработки данных (ЦОД) для развития технологий искусственного интеллекта в Якутии на межрегиональном совещании с участием представителей Якутии, Еврейской автономной области, Забайкальского, Хабаровского и Камчатского краев, а также Чукотского автономного округа. Об этом CNews сообщили представители пресс-центра Республики Саха (Якутия) в Москве.

Министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Петр Николаев назвал проект одним из ключевых элементов цифровой трансформации Дальнего Востока, учитывая факт того, что Президент страны Владимир Путин заинтересован в его реализации.

«Мы рассматриваем его как межрегиональный инструмент технологического развития, мощности которого будут востребованы не только в Якутии, но и в других субъектах ДФО. Мы сформируем единую позицию регионов и выработаем механизмы взаимодействия для реализации проекта», – сказал он.

Конкурентные преимущества Якутии – холодный климат, позволяющий использовать фрикулинг (технология охлаждения объекта за счёт окружающей среды без применения компрессоров и другого энергоемкого оборудования) для охлаждения, а также запасы природного газа и энергоресурсы. На первом этапе планируется центр мощностью 1,4 МВт с перспективой масштабирования до 4,2 МВт. Вычислительные мощности будут ориентированы на крупные предприятия, вузы, технопарки, ИТ-компании и органы власти регионов ДФО.



