Планировщик задач «Ёжка» получил тариф Pro для команд до 50 человек

ИТ-экосистема «Лукоморье» объявила о запуске тарифа Pro в планировщике задач «Ёжка» – удобном решении для управления проектами небольших команд или индивидуальных задач. Новый тариф подойдёт динамично растущим командам до 50 человек, которым требуется подключать новых пользователей по мере своего роста и при этом не переплачивать за неиспользуемые функции. Им будет доступна работа с неограниченным числом проектов, функциональность календаря и раздела «Все задачи», а также хранилище, которое растёт вместе с составом команды. Команда может бесплатно начать работу с продуктом, а при необходимости – подключить расширенные возможности, когда они потребуются.

В тарифе Pro наряду с канбан-доской и списком у проекта появляется третий вид – «Календарь». В нём задачи раскладываются по дням недели. Видно, что запланировано на день, неделю, месяц, где пересекаются сроки и где у команды перегруз. Руководитель проекта и тимлид видят, на какие дни приходится больше всего задач и где пересекаются сроки, и могут скорректировать план до того, как задача окажется просроченной. В календаре удобно планировать спринты, релизы, отпуска и контрольные точки без отдельной таблицы или другого планера.

Раздел «Все задачи» собирает задачи из всех проектов пространства в виде списка и в одном календаре. У каждой задачи видны иконка проекта, код и название, а фильтры по проекту, роли в задаче, приоритету и меткам помогают быстро сузить выборку. Руководителю, который ведёт несколько проектов одновременно, больше не нужно заходить в каждый из них по очереди: создаётся одна точка входа, в которой отражена картина дня или недели по всем проектам.

При создании задачи в Pro можно также настроить повторы. Задача может выполняться ежедневно, по выбранным дням недели, ежемесячно или только по рабочим дням. Когда задача выполнена, следующий её экземпляр создаётся автоматически. Регулярные отчёты, созвоны, проверки и платежи не нужно каждый раз заводить вручную, а новый сотрудник получает уже настроенный процесс. Возможность рассчитана на команды с регулярной работой – поддержку, операционные команды, проектные офисы.

Ключевое изменение, которое появилось вместе с тарифом Pro, – это отсутствие ограничений на число проектов для одной команды. Теперь команды получили возможность создавать неограниченное количество проектов под каждого своего клиента, направление, эксперимент или сезон, и больше не требуется удалять старые проекты, чтобы освободить место. Такой подход позволит упорядочить все артефакты в пространстве команды, а не сваливать все возможные сущности внутри одного проекта.

Объём хранилища в тарифе Pro теперь рассчитывается исходя из числа участников команды. Каждому пользователю тарифа доступно 4 ГБ пространства, таким образом, совокупный объём хранилища для команды из 10 человек составит 40 ГБ. Также изменился и максимальный размер одного файла – теперь пользователи могут загружать файлы объёмом до 1 ГБ. Благодаря этому презентации, макеты, видео и архивы можно загружать целиком.

«Многие команды начинают вести задачи в небольшом составе, и им важно попробовать сервис без затрат и долгих согласований. Поэтому базовая версия "Ёжки" остаётся бесплатной. Когда команда растёт, руководителю нужно видеть сроки по всем проектам сразу, держать под контролем регулярные процессы и хранить рядом с задачами объёмные файлы. Именно эти возможности мы и предлагаем в тарифе Pro, предназначенном для уже сформированных и быстро растущих команд», – отметил Арсен Благов, генеральный директор ИТ-экосистемы «Лукоморье».

Тариф Pro можно приобрести исходя из расчёта 250 руб. за одного участника в месяц. Оплата идёт за фактическое число участников: команду можно расширить под проект, а затем вернуться к прежнему составу, не меняя тариф. Это позволяет не переплачивать за фиксированный пакет, а подключить только необходимое количество пользователей и не менять тариф при каждом изменении состава. Тариф подходит для команд численностью до 50 человек. Для более крупных команд действуют индивидуальные условия.

Тариф «Базовый» также остаётся доступным, он предназначен для личных задач, небольших проектов и первоначального знакомства с сервисом. В нём могут работать небольшие группы пользователей до пяти человек. Его можно использовать для повседневной работы с канбан-доской и списками, сроками, приоритетами, чек-листами, метками и комментариями. В пространстве на этом тарифе можно вести до 10 проектов, а общий объём хранилища составляет 1 ГБ (размер одного вложения – до 50 МБ).

«Ёжка» входит в продуктовую линейку ИТ-экосистемы «Лукоморье». Сервис построен на методологии канбан: каждая задача – отдельная карточка, которая перемещается по колонкам доски в зависимости от стадии выполнения. С помощью «Ёжки» пользователи ставят задачи и сроки, расставляют приоритеты, ведут чек-листы и подзадачи, группируют задачи метками, обсуждают их в комментариях. Сервис работает в браузере, а также в мобильных приложениях для Android и iOS. По данным на ноябрь 2026 г., сервис «Ёжка» использует порядка 14,5 тыс. человек, которые ведут более 17,1 тыс. проектов и уже завели свыше 167,4 тыс. задач.