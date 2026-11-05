CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

Okdesk помогает Punkt E масштабировать сервисную поддержку сети из более чем 2300 зарядных станций

Российский рынок электрозарядной инфраструктуры продолжает развиваться. По данным платформы 2Chargers, в I квартале 2026 г. количество публичных зарядных станций в России достигло 9,9 тыс. единиц. По оценке «Автостата», к июлю парк электромобилей и подключаемых гибридов вырос до 231,4 тыс. единиц. На фоне расширения рынка повышается значение оперативного устранения неисправностей и планового обслуживания оборудования.

Сеть зарядных станций для электромобилей Punkt E использует Okdesk для управления сервисными обращениями, координации выездных инженеров и подрядчиков, а также автоматизации регламентных работ. В начале 2026 г. сеть насчитывала 706 станций, сейчас — более 2300 в 67 регионах России. Количество зарегистрированных обращений за этот период выросло в 3,4 раза. Об этом CNews сообщили представители Okdesk.

Расширение сети более чем втрое потребовало от Punkt E масштабировать сервисную поддержку и регламентное обслуживание. Okdesk позволяет компании централизованно регистрировать обращения, координировать работу инженеров и подрядчиков и автоматизировать плановые проверки оборудования, сохраняя единый подход к обслуживанию зарядных станций в 67 регионах России.

Сервисная поддержка организована по трехуровневой модели: первая линия принимает обращения пользователей, вторая классифицирует и диагностирует проблемы, третья выполняет технические работы. Все участники используют Okdesk как единую систему для регистрации инцидентов и координации работ. Инженеры через мобильное приложение получают задачи, прикладывают фотографии, фиксируют результаты и взаимодействуют с коллегами в карточке заявки.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Для регистрации обращений Punkt E использует горячую линию и чат в мобильном приложении. Плановое обслуживание также автоматизировано: повторяющиеся заявки с чек-листами создаются и назначаются ответственным инженерам автоматически.

Регламентные проверки охватывают не только техническое состояние оборудования, но и внешний вид станций: специалисты оценивают чистоту экранов, состояние коннекторов и читаемость информации для пользователей. Это позволяет выявлять потенциальные проблемы до поступления обращений.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какие задачи бизнес отдает чат-ботам и где ИИ пока не доверяют

Америка застряла в 90-х. Диспетчерские в аэропортах до сих пор управляются с дискет и ПК на старых Windows

CNews установил новый рекорд посещаемости — 8,3 млн человек за месяц

Производители печатных плат хотят страховать поломки оборудования, в том числе от использования российских материалов

Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода

Количество госзакупок контроллеров выросло на десятки процентов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Зачем планшету стилус в 2026 году: 5 самых производительных моделей с поддержкой стилуса

Безмолвный свидетель: как гаджеты умного дома следят за нами и собирают данные

Самые стильные интерьерные роутеры и Mesh-системы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще