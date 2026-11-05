Обновление «1С:ТОИР КОРП» от «Деснола»: SMS-оповещения, автоматический расчет срока гарантий и корректировка наработки

Компания «Деснол», разработчик и интегратор экосистемы «1С:ТОИР», выпустила релиз «1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования КОРП» версии 3.0.26.4, а также обновила мобильное приложение «Мобильная бригада» до версии 3.23.1. В новой редакции мастер-системы появились SMS-оповещения о событиях ТОиР, автоматический расчет срока гарантий от даты ввода оборудования в эксплуатацию и корректировка наработки в прошлых периодах. В «Мобильную бригаду» добавлена возможность подписывать акт приемки выполненных работ прямо на объекте эксплуатации. Об этом CNews сообщили представители «Деснол».

Новые возможности позволят ремонтным службам быстрее реагировать на срочные события, сократить ручное заполнение данных и упростить работу полевых сотрудников при осмотре оборудования и контроле его состояния.

SMS-оповещения: как получать их прямо на объекте без сети Интернет

Ответственные за осмотр и контроль состояния оборудования не всегда находятся за компьютером и не сразу могут увидеть уведомления в системе или по электронной почте — это увеличивает время реакции на срочные события. В релизе 3.0.26.4 появился новый способ оповещения — SMS. Теперь сообщения о новых заявках, нарядах, дефектах и изменении дат ремонтов можно отправлять сотрудникам прямо на мобильный телефон. Это позволяет быстрее доводить информацию до ремонтных бригад и ответственных исполнителей, сокращая время реакции на неисправности. Диспетчер настраивает оповещение о регистрации заявки по выявленному дефекту, а исполнители узнают о новой заявке сразу, находясь на объекте.

Как распространить одно условие срока гарантии на группу оборудования

На предприятиях с большим парком оборудования гарантийный учет ведется по множеству объектов, которые поставляются разными контрагентами. Сроки гарантии обычно стандартны — 1–2 года, но дата ввода объекта в эксплуатацию может отличаться. Раньше для каждого объекта приходилось вручную создавать условие гарантии с указанием начала и окончания периода. В редакции 3.0.26.4 от Деснола теперь можно задать одно типовое условие — например, «1 год с даты ввода в эксплуатацию» — и распространить его на группу объектов. Дата окончания гарантийного срока для каждого объекта рассчитывается автоматически от даты ввода объекта в эксплуатацию. Новый механизм сокращает трудозатраты на заполнение данных об оборудовании, снижает вероятность ошибок в сроках и делает контроль гарантийных обязательств единообразным и прозрачным, что особенно полезно при массовом вводе оборудования в эксплуатацию.

Как исправить наработку оборудования за прошлые периоды

От корректного учета наработки зависят формирование ППР и контроль межремонтных интервалов. Ошибочное значение (чаще завышенное) может попасть в систему из-за человеческого фактора: например, при ручном вводе данных. Обнаружить такую ошибку удается не сразу, так как к этому моменту в системе уже накоплено много документов, которые ссылаются на неверную наработку.

В релизе 3.0.26.4 добавлен новый документ «Корректировка наработки». Он позволяет исправить некорректные данные в прошлых периодах: изменить значение в том периоде, где была допущена ошибка, пересчитать последующие записи и обновить связанные документы учета. Наработку можно скорректировать в любую сторону — увеличить или уменьшить. При этом выполненные и ранее рассчитанные ремонты в план-графике ППР не сдвигаются.

Например, инженер обнаруживает, что некоторое время назад для насоса указали завышенную наработку. Он создает документ «Корректировка наработки», выбирает исходный документ и вводит верное значение — система исправляет данные в нужном периоде и пересчитывает последующие записи. Текущая наработка становится корректной без сдвига уже выполненных ремонтов и без ручной правки всей истории документов, что снижает риск некорректного планирования ремонтов. Также в подсистеме «Показатели эксплуатации» появился журнал «Все документы наработки» — теперь они собраны в одном списке.

Акт приемки работ можно подписать в «Мобильной бригаде»

В версию «Мобильной бригады» 3.23.1 добавлена возможность создавать и подписывать акт приемки выполненных работ непосредственно в мобильном приложении. Например, механик завершает ремонт на объекте и формирует акт в приложении. Сотрудник, принимающий работу, указывает свои данные и ставит подпись на экране телефона. Приложение автоматически формирует документ с подписью и сохраняет его. При передаче в «1С:ТОИР КОРП» подписанный акт автоматически попадает в документы по ремонту — без необходимости возвращаться в офис и собирать подписи на бумаге. Это позволяет оформлять приемку работ непосредственно на объекте, сокращает время на сбор подписей и обеспечивает наличие подписанного акта в документах по выполненному ремонту.

Таким образом, нововведения в мастер-системе и сопутствующем мобильном приложении от Деснола делают оповещения о событиях ТОиР доступнее, учет сроков гарантий и наработки — точнее, а работу ремонтного персонала на объекте — быстрее и удобнее.