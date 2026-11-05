«НЭК Тех» успешно завершил НИОКР по заказу ПАО «Россети Московский регион»

Единый научно-технический центр ООО «НЭК Тех» (входит в Группу «НЭК») успешно завершил научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по созданию многофидерного интеллектуального прибора учета электрической (ИПУЭ) энергии по заказу ПАО «Россети Московский регион». Об этом CNews сообщили представители «НЭК Тех».

Работа над проектом по созданию многофидерного интеллектуального прибора учета электрической (ИПУЭ) энергии для организации учета потребления электрической энергии на присоединениях трансформаторных подстанций напряжением 6 (10)-20/0,4 кВ велась научно-техническим центром «НЭК Тех» с 2024 г. по 2026 г.

По заказу ПАО «Россети Московский регион» было необходимо разработать оборудование для учета электрической энергии с уменьшенными габаритами и улучшенными эксплуатационными характеристиками.

Для решения задачи «НЭК Тех» был проведен полный цикл НИОКР: разработана конструкторская и программная документация, изготовлены опытные образцы изделия, произведены предварительные испытания и опытно-промышленная эксплуатация на объекте ПАО «Россети Московский регион», в ходе которых подтверждены все характеристики и режимы работы изделия.

В НИОКР предложено вместо стандартных трехфазных приборов учета применять разработанные внешние измерительные модули (ВИМ). Это позволило существенно сократить габаритные размеры приборов: в плоскости установки ВИМ занимает на 55% меньше площади стандартного трёхфазного интеллектуального прибора учета электрической энергии (ИПУЭ). ВИМ осуществляют измерения активной энергии и реактивной энергии с основной погрешностью, не превышающей пределов для счетчиков класса 0,5S и класса 1 соответственно.

Дополнительно «НЭК Тех» разработаны варианты исполнения ВИМ с контролем качества электроэнергии по классу А.

Разработанный «НЭК Тех» внешний измерительный модуль (ВИМ) может использоваться не только в трансформаторной подстанции, но и как отдельный прибор учета (для эксплуатации как в помещении, так и на улице).

Важность данной разработки обусловлена тем, что в условиях плотной городской застройки, площади трансформаторных подстанций крайне ограничены. При этом количество объектов, подключенных от каждой конкретной трансформаторной подстанции, может быть очень значительным, вследствие чего осуществить монтаж стандартных приборов учета по каждому присоединению не всегда технически возможно.

Эффективность этой НИОКР заключается в предложении решения для обеспечения высоковольтного интеллектуального учета электроэнергии с оптимальными габаритами и улучшенными эксплуатационными характеристиками.

На сегодняшний день в России нет отечественных аналогов данному оборудованию, которые были бы внесены в Государственный реестр средств измерений и соответствовали требованиям СТО «ПАО» Россети».

В дальнейшем планируется тиражирование установки многофидерных приборов учета в ПАО «Россети Московский регион».