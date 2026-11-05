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МТС запустила 5G в Кузбассе

МТС сообщает о запуске 5G в Кузбассе. Доступ к новому стандарту связи на действующих частотах сети LTE появился в Кемерове и Новокузнецке: в жилых районах и местах массового скопления абонентов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В Кемерове первые базовые станций 5G заработали в Центральном, Рудничном, Заводском и Кировском районах. В частности, значок сети пятого поколения на экранах смартфонов уже можно увидеть возле торгово-развлекательно центра «Я», второго корпуса КузГТУ на Дзержинского и в парке «Березовая роща». В Новокузнецке сеть 5G охватила площадь железнодорожного и автовокзала, территорию строящегося ЖК «Флора» в микрорайоне Новобайдаевский и корпуса КГПИ КемГУ на Пионерском проспекте, где расположен факультет психологии и педагогики.

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На первом этапе МТС запускает в Кузбассе сеть 5G на действующих частотах LTE 2100 МГц: принцип технологической нейтральности позволяет задействовать один частотный ресурс одновременно для сетей четвертого и пятого поколений, без строительства новых базовых станций.

«Мы будем постепенно запускать сеть пятого поколения на принципах технологической нейтральности там, где это больше всего необходимо. Уже сейчас 5G поможет нашим абонентам пользоваться связью более комфортно в местах высокой нагрузки на базовые станции. В дальнейшем, с переходом на новое оборудование и диапазон 4,9 ГГц, мы ожидаем кратное увеличение скорости передачи данных. Прежде всего это необходимо для внедрения цифровых технологий, требующих больших объемов трафика. Это, например, роботизация различных процессов: от бурения скважин до хирургической операции. Так мы создаем инфраструктурный задел для запуска умных решений для науки, медицины, промышленности и бизнеса Кузбасса», — сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

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