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«Магнит» перевел коммуникацию свыше 46 тыс. сотрудников на «Контур.Толк»

«Магнит» завершил переход на сервис видеосвязи «Контур.Толк». Решение развернуто в закрытом контуре компании, им пользуется более 46 тыс. сотрудников, и ежедневно проходит порядка 14 тыс. видеоконференций. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

«Магнит» — один из ритейлеров России: более 33 тыс. магазинов в 74 регионах, 50 распределительных центра и 388 тыс. сотрудников. После ухода зарубежных сервисов видеосвязи компании потребовалось в сжатые сроки найти замену и сохранить при этом непрерывность бизнес-процессов.

Ключевым критерием выбора сервиса была возможность развернуть решение на собственной инфраструктуре: ритейлер работает с персональными данными и коммерческой тайной, поэтому звонки и переписка не должны выходить за периметр компании.

«Контур.Толк» полностью закрыл все требования заказчика: безопасность, масштабируемость и скорость внедрения.

В «Магните» более 40 тыс. офисных сотрудников, поэтому переход провели поэтапно, с обязательным пилотом: сначала ИТ-подразделения, затем головная компания, после — филиалы в регионах. Команда «Толка» интегрировала сервис с DLP- и SIEM-системами компании и доработала продукт под ее задачи.

Масштабирование завершили на квартал раньше плана: сотрудников не пришлось переучивать — у «Толка» интуитивно понятный интерфейс, логика работы похожа на привычные инструменты. Через API «Магнит» подключил к «Толку» собственную ИИ-модель: после каждой встречи сотрудники получают транскрипт и резюме в корпоративном мессенджере.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Егор Карицкий, директор по ИТ-инфраструктуре группы компаний «Магнит»: «Мы выбрали не просто продукт, а партнера с гибким подходом. Сочетание технологической надежности и готовности дорабатывать функционал под наши специфические задачи стало решающим фактором. Долгосрочный эффект перехода мы видим в повышении общей скорости бизнес-процессов и возможности масштабировать коммуникации на десятки тысяч сотрудников без пропорционального роста затрат».

Сегодня «Толк» — единый канал видеокоммуникаций «Магнита». В нем проходят ежедневные планерки, корпоративные собрания, обучающие вебинары для регионов и конференции до 400 участников.

Иван Шехтман, руководитель проектного офиса «Контур.Толка»: «Для бизнеса такого масштаба видеосвязь — это часть критической инфраструктуры. Она должна выдерживать коммуникацию десятков тысяч пользователей, соответствовать требованиям безопасности и встраиваться в корпоративные ИТ-системы. Мы внедряли сервис совместно с командой «Магнита»: доработки, интеграции и мониторинг качества связи проводили вместе. Опыт этого проекта мы используем в развитии продукта для нужд крупного бизнеса».

Сейчас ритейлер связывает в «Толке» юрлица группы компаний и подключает сотрудников магазинов, распределительных центров и филиалов. Цель — обеспечить каждого сотрудника, от офиса до кассы в магазине, единым безопасным каналом связи.

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