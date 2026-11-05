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«Корус Консалтинг» вдвое ускорил разбор откликов кандидатов

«Корус Консалтинг», российскаях ИТ-компания, перестроила процесс подбора персонала в условиях растущего потока откликов. По итогам, которые команда зафиксировала в сентябре 2026 г., первичный разбор откликов ускорился примерно в два раза, индекс вежливости на hh.ru сохранился на уровене 90-95%, а вакансии стали закрываться примерно на пять дней быстрее. Об этом CNews сообщили представители платформы для проведения собеседований и подбора персонала «Джун».

Подбором в «Корус Консалтинг» занимаются более 10 специалистов, одновременно в работе почти 40 вакансий. На четыре из них приходит по 1-1,5 тыс. откликов в месяц, еще на десять — около 300, на 25 — порядка 100. Итого: от 10 до 12 тыс. откликов ежемесячно. Команде «Корус Консалтинг» важно не терять талантливых кандидатов и поддерживать качество коммуникации с соискателями, но большой объем откликов не всегда позволял вовремя вернуться к соискателю с обратной связью.

Одним из инструментов, который помогает команде справляться с таким потоком, стала ИИ-платформа для разбора откликов и холодного поиска «Джун». С помощью платформы разбирают отклики, поступающие примерно на 30% вакансий — в основном это ИТ-позиции, на которые приходится большая часть найма. «Корус Консалтинг» работает с платформой больше года, участвовала в ее тестовых запусках и продолжает использовать. Параллельно компания обучала рекрутеров и оптимизировала подходы к поиску кандидатов. «Основная сложность была даже не в работе в самом инструменте, а в том, чтобы в условиях высокой загрузки выделить время на обучение и тестирование», — сказал Андрей Жарин, руководитель группы подбора персонала в «Корус Консалтинг».

На изучение резюме вручную рекрутеру нужна в среднем минута, с ИИ-платформой — около 30 секунд. По расчету компании, на вакансии с 1,5 тыс. откликов в месяц (75 в день при 20 рабочих днях) это освобождает около трех часов в неделю и 13 ч в месяц: 25 ч ручного разбора против 12,5. В «Корус Консалтинг» уточняют, что пример расчетный — реальная экономия зависит от вакансии, сложности профиля и качества входящего потока.

Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews
Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews

«Возможности рекрутера при ручном разборе откликов естественным образом ограничены рабочим временем, тогда как автоматизация позволяет обрабатывать отклики значительно оперативнее. Особенно хорошо это ощущается на вакансиях с большим количеством кандидатов», — сказал Андрей Жарин, руководитель группы подбора персонала в «Корус Консалтинг».

В компании подчеркивают, что уровень индекса вежливости и сокращение сроков закрытия вакансий — прежде всего результат работы команды и выстроенных процессов. ИИ-инструмент — один из факторов: он сокращает время на обработку входящего потока и позволяет рекрутерам сосредоточиться на релевантных кандидатах. «Результатом мы довольны, именно поэтому продолжаем пользоваться инструментом и сотрудничать», — сказал Андрей Жарин.

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