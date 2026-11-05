CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

GreenData добавила генерацию интерфейсов корпоративных приложений с помощью ИИ-агента

GreenData, разработчик ИИ-платформы для корпоративных приложений, добавила возможность создавать и редактировать интерфейсы с помощью ИИ-агента. Теперь пользователь может описать задачу на естественном языке, а агент сгенерирует структуру экранной формы и разместит поля, группы и другие элементы. Готовую форму можно сразу корректировать через диалог с агентом или доработать вручную в визуальном конструкторе. Об этом CNews сообщили представители GreenData.

При создании нового визуала ИИ-агент анализирует атрибуты выбранного типа объекта и связанные с ним данные, после чего определяет структуру экрана. Кроме того, он распределяет поля по смысловым группам, подбирает названия разделов, разбивает карточку на вкладки и определяет порядок отображения информации. ИИ-агент также умеет рассчитывать сетку и ширину элементов, размещать их на панелях и оформлять карточки с ключевыми атрибутами.

Помимо стандартных полей объекта, ИИ-агент может добавить реестр дочерних записей, информационную подсказку или дашборд, для которого сформирует SQL-источник данных.

ИИ-агент работает как с новыми, так и с уже настроенными формами. Он учитывает существующую структуру визуала и изменяет только указанные пользователем элементы. Например, по запросу в диалоге агент переименует вкладку, переместит поле, изменит порядок элементов или пересоберет отдельную группу.

Пользователь сразу видит результат в рабочей области конструктора, уточняет запрос или вносит правки вручную. К сессии редактирования можно вернуться и после ее закрытия: история версий формы сохраняется до удаления самого визуала, что позволяет сравнивать варианты расположения элементов, возвращаться к предыдущим версиям и отменять изменения.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Таким образом, работа с ИИ-агентом дополняет привычную настройку интерфейса в drag-and-drop конструкторе. Пользователь описывает желаемый результат, агент выполняет настройку, после чего форма остается доступной для редактирования стандартными средствами low-code.

«Проектирование экранных форм – один из самых трудоемких этапов создания приложения. Разработчик начинает с пустого экрана и списка атрибутов, которые нужно расположить так, чтобы пользователям было удобно работать с приложением. Несмотря на удобство drag&drop редактора, ручная настройка требует определенного времени. Так, ИИ-агент берет на себя основную работу и сокращает время создания визуала в десятки раз. Часто одной сессии с агентом достаточно, чтобы получить нужный результат. При необходимости разработчик может внести точечные правки в визуальном конструкторе используя low-code», – сказал Александр Перевалов, руководитель группы разработки ИИ GreenData.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дорогой мегаватт: почему дата-центры обратятся к постоянному току

Америка застряла в 90-х. Диспетчерские в аэропортах до сих пор управляются с дискет и ПК на старых Windows

Обратный билет из облака. Когда собственный контур лучше облака и сколько он стоит

Производители печатных плат хотят страховать поломки оборудования, в том числе от использования российских материалов

После пилотов: какой должна быть ИИ-инфраструктура в 2027 году

Количество госзакупок контроллеров выросло на десятки процентов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Зачем планшету стилус в 2026 году: 5 самых производительных моделей с поддержкой стилуса

Безмолвный свидетель: как гаджеты умного дома следят за нами и собирают данные

Самые стильные интерьерные роутеры и Mesh-системы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще