GreenData добавила генерацию интерфейсов корпоративных приложений с помощью ИИ-агента

GreenData, разработчик ИИ-платформы для корпоративных приложений, добавила возможность создавать и редактировать интерфейсы с помощью ИИ-агента. Теперь пользователь может описать задачу на естественном языке, а агент сгенерирует структуру экранной формы и разместит поля, группы и другие элементы. Готовую форму можно сразу корректировать через диалог с агентом или доработать вручную в визуальном конструкторе. Об этом CNews сообщили представители GreenData.

При создании нового визуала ИИ-агент анализирует атрибуты выбранного типа объекта и связанные с ним данные, после чего определяет структуру экрана. Кроме того, он распределяет поля по смысловым группам, подбирает названия разделов, разбивает карточку на вкладки и определяет порядок отображения информации. ИИ-агент также умеет рассчитывать сетку и ширину элементов, размещать их на панелях и оформлять карточки с ключевыми атрибутами.

Помимо стандартных полей объекта, ИИ-агент может добавить реестр дочерних записей, информационную подсказку или дашборд, для которого сформирует SQL-источник данных.

ИИ-агент работает как с новыми, так и с уже настроенными формами. Он учитывает существующую структуру визуала и изменяет только указанные пользователем элементы. Например, по запросу в диалоге агент переименует вкладку, переместит поле, изменит порядок элементов или пересоберет отдельную группу.

Пользователь сразу видит результат в рабочей области конструктора, уточняет запрос или вносит правки вручную. К сессии редактирования можно вернуться и после ее закрытия: история версий формы сохраняется до удаления самого визуала, что позволяет сравнивать варианты расположения элементов, возвращаться к предыдущим версиям и отменять изменения.

Таким образом, работа с ИИ-агентом дополняет привычную настройку интерфейса в drag-and-drop конструкторе. Пользователь описывает желаемый результат, агент выполняет настройку, после чего форма остается доступной для редактирования стандартными средствами low-code.

«Проектирование экранных форм – один из самых трудоемких этапов создания приложения. Разработчик начинает с пустого экрана и списка атрибутов, которые нужно расположить так, чтобы пользователям было удобно работать с приложением. Несмотря на удобство drag&drop редактора, ручная настройка требует определенного времени. Так, ИИ-агент берет на себя основную работу и сокращает время создания визуала в десятки раз. Часто одной сессии с агентом достаточно, чтобы получить нужный результат. При необходимости разработчик может внести точечные правки в визуальном конструкторе используя low-code», – сказал Александр Перевалов, руководитель группы разработки ИИ GreenData.