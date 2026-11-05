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Axoft делает стратегический шаг в сегмент высокотехнологичного российского оборудования

Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft и российский производитель волоконной лазерной техники полного цикла VPG LaserONE (входит в кластер «СФ Тех» ГК Softline) объявляют о стратегическом сотрудничестве. Объединение компетенций двух компаний расширит доступ российского бизнеса к передовым отечественным технологиям, ускорит реализацию комплексных проектов и создаст новые точки роста для партнерского канала. Axoft предложит партнерам прогнозное проектирование по направлению: инженеры компании помогут собрать комплексный стенд, на котором оборудование VPG LaserONE бесшовно интегрируется со связкой сетевых, вычислительных и программных решений других вендоров из портфеля дистрибьютора. Об этом CNews сообщили представители Axoft.

По данным вендора, по итогам 2025 г. мировой рынок волоконных лазеров (преимущественно индустриальное направление), оценивается в 5-7 млрд долларов с прогнозом роста до 2,5 раз к 2034 году. VPG LaserONE более тридцати лет производит волоконную лазерную технику полного цикла: разработка, оптические компоненты, доставка излучения, ПО и готовые системы. Компания имеет собственную научно-инженерную базу и полный цикл производства в России, ориентирована на создание надежных решений с длительным сроком службы и премиальным уровнем поддержки.

VPG LaserONE специализируется в трех направлениях применения волоконно-оптических технологий: индустриальное – крупные машиностроительные холдинги, металлургические компании, предприятия добывающей промышленности; телеком – операторы связи, финтех, ИТ-компании – крупный бизнес с собственной инфраструктурой оптических линий связи и ЦОД; медицина – ведущие клиники и НИИ.

Вендор производит: промышленные волоконные лазеры и комплексы металлообработки на их основе. Решения используются в процессе автоматизации и роботизации производственных линий по резке, сварке, наплавке; системы передачи данных с плотным спектральным разделением оптических каналов (DWDM) и компоненты для построения узлов волоконно-оптической линии связи (ВОЛС). Флагманское решение – ПАК «Горизонт», поставляемый в исполнениях для магистральных линий связи и связи между ЦОД; медицинские волоконные лазеры для хирургии и косметологии.

Дистрибьютор займется продвижением готовых связок решений – оборудования VPG LaserONE с сетевыми, вычислительными и программными продуктами других производителей. Партнерский канал Axoft сможет предложить телеком-операторам и финтех-компаниям ПАК «Горизонт» в комбинации с ПО для управления сетями и ИТ-инфраструктурой. В индустриальном сегменте фокус будет сделан на интеграцию лазерных комплексов с системами автоматизации (АСУ ТП, оперативного управления производством). Axoft возьмет на себя управление логистикой и складскими запасами, обеспечит соблюдение обязательств по срокам поставки оборудования на территории России и стран СНГ.

«Партнерство с VPG LaserONE – абсолютно новое для нас направление. Мы расширяем продуктовый портфель и открываем партнерам доступ к передовым решениям в области высокотехнологичного оборудования, а вместе с ним – новые точки роста. Благодаря стратегическому сотрудничеству с вендором Axoft сможет выйти на новые рынки, усилить уровень компетенций и укрепить партнёрскую сеть, привлекая игроков с профильной экспертизой», – сказал Вячеслав Бархатов, генеральный директор Axoft Global.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Сотрудничество с VPG LaserONE – стратегический шаг для Axoft в сегменте высокотехнологичного российского оборудования. Вендор является пионером и одним из лидеров полного цикла производства волоконно-оптических технологий в России. Мы получили надежного партнера-производителя оборудования для критически важных инфраструктур, где стоимость простоя многократно превышает разницу в цене решения. Для нас и нашего партнерского канала особую ценность представляет широчайший портфель производителя – от индустриальных лазеров и телеком-систем до медицинских платформ», – сказал Сергей Игнатов, директор по развитию перспективных направлений Axoft.

«Начало сотрудничества с Axoft – важный шаг в развитии партнерской экосистемы VPG LaserONE. С 1991 года наша компания развивает в России полный цикл создания высокотехнологичного лазерного оборудования – от оптических компонентов и источников излучения до готовых промышленных, телекоммуникационных и медицинских систем. Сегодня заказчикам требуется не просто оборудование, а комплексные решения, интегрированные в их производственную и ИТ-инфраструктуру. Экспертиза Axoft в развитии партнерского канала, системной интеграции и продвижении технологических решений позволит объединить наши разработки с программными продуктами и компетенциями широкого круга партнеров. Мы рассчитываем, что сотрудничество с Axoft расширит доступ российских предприятий к передовым отечественным технологиям, поможет ускорить реализацию комплексных проектов и откроет новые возможности для интеграторов. Наша общая цель – предлагать заказчикам не отдельные продукты, а завершенные решения с единой ответственностью за результат и долгосрочной поддержкой», – сказал Сергей Евгеньевич Размахаев, генеральный директор ООО «ВПГ Лазеруан» (VPG LaserONE).

VPG LaserONE предоставит партнерам Axoft и их клиентам сервис полного цикла на территории России с возможностью выезда к заказчику, склад компонентов, подменные источники/аппараты на время гарантийного ремонта.

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