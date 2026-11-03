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Wone IT автоматизировала финансовое планирование и бюджетирование для «Конти-Рус»

Компания м завершила проект автоматизации финансового планирования и бюджетирования для «Конти-Рус», одного из российских производителей кондитерских изделий с оборотом порядка 20 млрд руб. Бюджетный процесс 18 департаментов перенесен в единую модель, при этом компания сохранила собственную методологию и логику расчетов. Проект реализован на платформе Optimacros. Об этом CNews сообщили представители Wone IT.

До начала проекта каждый департамент работал со своими формами планирования: от 5 до 20 листов в каждом файле, всего около 400 листов Excel. Финансовая служба вручную собирала и сверяла данные от бюджетодержателей, а согласование шло по электронной почте. При таком объёме ручной работы росли сроки и риск ошибок, а руководство получало консолидированную картину с большой задержкой.

Одним из главных требований заказчика была автоматизация на базе действующей финансовой модели «Конти Рус» и сокращение сроков бюджетирования. Отдельное внимание на проекте уделили расчету себестоимости и аллокации затрат. Для этого Wone IT разработала гибкий калькулятор, который позволяет задавать правила распределения затрат, менять базы распределения и быстро пересчитывать результаты по различным сценариям.

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По результатам проекта руководство «Конти-Рус» отмечает, что сотрудники тратят меньше времени на операционную обработку данных и больше на анализ сценариев и выбор оптимального варианта бюджетного плана. Изменение любого параметра отражается во всех связанных показателях, а бюджет согласуется прямо в модели. Руководство «Конти-Рус» получило единый источник данных для решений. сюда надо добавить на сколько сократились сроки бюджетирования.

«В процессе внедрения мы увидели, что система объективно закрывает наши потребности в прозрачности бюджетирования и сценарного планирования. Благодаря команде Wone IT мы строим корректные прогнозы, с максимально быстрым пересчетом в 2-3 дня», — Сергей Мержеевский, начальник экономического отдела АО «Конти-Рус».

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