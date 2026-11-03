CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Облака
|

VK Tech запустила облачную версию «Проектов VK WorkSpace»

VK Tech запустила облачную версию «Проектов VK WorkSpace». Компании разного масштаба могут быстро подключить инструмент для командной работы над задачами, проектами и стратегическими инициативами без развертывания на собственной инфраструктуре. Об этом CNews сообщил представитель VK Tech.

Сотрудники смогут управлять проектами и общаться с коллегами в одном приложении, используя единый интерфейс и учетную запись. Администраторы — управлять доступами и настройками через общую панель, где доступны все сервисы VK WorkSpace. Проектами VK WorkSpace можно пользоваться и в супераппе — вместе с «Почтой», «Видеоконференциями», «Мессенджером», «Диском» и другими сервисами VK WorkSpace.

Решение включает в себя трекер задач с поддержкой различных представлений — канбан-досок, диаграмм Ганта и таблиц. Оно позволяет отслеживать текущие задачи, формировать аналитику по проектам, стратегическим инициативам и трудозатратам. Компании могут выстраивать дерево целей, каскадировать их на подразделения и отслеживать показатели эффективности. Встроенная база знаний используется для документирования процессов, фиксации результатов встреч и хранения регламентов. Также доступен перенос данных из других систем, включая Jira.

Олег Бойко: У организаций появляется значительно больший выбор облачных провайдеров для ГИС
Олег Бойко: У организаций появляется значительно больший выбор облачных провайдеров для ГИС КИИ в облаке

Пользователи облачной версии платформы получат доступ к личным пространствам в Проектах для индивидуальной работы. Для совместной работы компания может подключить полную версию сервиса.

«Ранее мы представили «Проекты VK WorkSpace» для развертывания в контуре заказчика. Теперь сервис можно подключить и в облачной версии — благодаря этому он станет доступнее для компаний малого и среднего размера, которые чаще выбирают SaaS. Мы последовательно расширяем набор сервисов, которые повышают продуктивность команд и доступны в рамках единой цифровой среды VK WorkSpace», — сказал руководитель направления сервисов продуктивности VK Tech Пётр Щеглов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какие задачи бизнес отдает чат-ботам и где ИИ пока не доверяют

Америка застряла в 90-х. Диспетчерские в аэропортах до сих пор управляются с дискет и ПК на старых Windows

Активы МТС. Инфографика CNews

Производители печатных плат хотят страховать поломки оборудования, в том числе от использования российских материалов

Региональная трансформация: как ИТ-инновации меняют госуправление и бизнес на Северо-Западе

Количество госзакупок контроллеров выросло на десятки процентов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Зачем планшету стилус в 2026 году: 5 самых производительных моделей с поддержкой стилуса

Безмолвный свидетель: как гаджеты умного дома следят за нами и собирают данные

Самые стильные интерьерные роутеры и Mesh-системы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще