targetai выпустила языковую модель для клиентского сервиса

Российская компания targetai, разрабатывающая решения для автоматизации клиентского сервиса на базе генеративного ИИ, выпустила собственную языковую модель targetLM. Она создана на основе открытой модели Qwen3.6 и дообучена на большом объеме реальных диалогов. Об этом CNews сообщили представители targetai.

Модель targetLM предназначена для функционирования голосовых ИИ-агентов в клиентском сервисе, такие агенты принимают обращения, отвечают на вопросы и помогают автоматизировать обслуживание клиентов.

Модель targetLM является элементом единой технологической платформы компании targetai наряду с голосовым движком targetspeak и операционной системой для агентов targetOS. Языковая модель отвечает за содержание ответа, движок — за его озвучивание, операционная система — за работу агента в инфраструктуре конкретной организации.

Создавая узкоспециализированную модель для применения в клиентском сервисе targetai преследовала целью поддержание баланса между крупными технологическими компаниями и независимыми игроками рынка ИИ. targetai планирует получить для targetLM статус национальной модели ИИ в соответствии с законом № 243-ФЗ «О поддержке развития технологий ИИ», допускающим использование зарубежных компонентов под открытой лицензией.

Модель targetLM создана на основе открытой Qwen3.6-35B-A3B (лицензия Apache 2.0) и дообучена на внутренних данных targetai и клиентов компании — реальных разговорах полусотни голосовых агентов, внедренных targetai в 30 компаниях из девяти отраслей, включая финансовый сектор, фармацевтику, страхование и энергосбыт. Новая модель проверена на 20 тыс. диалогов в A/B-тестах с реальными клиентами, решающими свои вопросы. В слепой проверке более половины диалогов доля точных ответов выросла с 50% до 86%, среднее время ответа сократилось в 2,6 раза.

Отличительная особенность модели targetLM — речевое поведение, основанное на современных исследованиях живой устной русской речи. За счет этого в разговоре корректно склоняются имена и адреса, применяется обращение на «вы» и внедрены звуки раздумья, характерные для живого диалога. По данным targetai, более 98% собеседников не распознают в собеседнике искусственный интеллект.

«Универсальные модели не дают такого же результата, как модели, заточенные под конкретные бизнес-задачи и понимающие, что считается успехом в конкретной нише. Являясь многолетними экспертами в клиентском сервисе и вместе с этим - разработчиками агентов на базе искусственного интеллекта, мы ставили перед собой амбициозную цель - создать технологию международного уровня для достижения высокого качества российского сервиса. Мы верим, что развитие ИИ в России должно опираться не только на массовые решения крупных компаний, но и на специализированные модели независимых разработчиков. Для нас это вопрос доступности технологии, ориентированных для решения конкретных бизнес задач», — сказал Андрей Зименков, генеральный директор targetai.