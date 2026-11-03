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Строительная компания «Стройсити» протестировала корпоративный суперапп Directum Omni

Российская строительная компания «Стройсити» завершила пилотный проект по запуску корпоративного супераппа Directum Omni. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Приложение тестировали на способность поддерживать эффективные внутренние коммуникации «Стройсити». Обсуждения запускались прямо из задач в системе, а переписка синхронизировалась между мобильным приложением и веб-клиентом. Благодаря этому сотрудники компании могли начать диалог вне офиса с телефона, а продолжить в системе на рабочем месте.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Мы увидели, что Directum Omni действительно упрощает общение внутри команды и сокращает путь от возникновения вопроса до его решения. Обсуждение задачи теперь не теряется в переписках, а остается привязанным к конкретному документу или согласованию. Это меняет культуру коммуникации в команде», — сказал Андрей Иванов, директор по операционным вопросам «Стройсити».

Компания планирует подключить к супераппу более 100 сотрудников. Масштабирование начнется после того, как приложение тиражируют на все рабочие сценарии компании.

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