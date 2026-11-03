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«РУСАЛ Медицинский Центр» получил защищенную инфраструктуру для МИС в облаке Cloud X

Cloud X создала защищенную облачную инфраструктуру для медицинской информационной системы (МИС) компании «РУСАЛ Медицинский Центр». Заказчик получил платформу, подготовленную к промышленной эксплуатации МИС, без закупки серверного и сетевого оборудования и создания собственной площадки.

Инфраструктуру требовалось развернуть с нуля с учетом требований к обработке медицинских и персональных данных. Cloud X обеспечила проектирование и развертывание среды, а также техническое взаимодействие с поставщиком МИС. Заказчику не потребовалось формировать отдельную ИТ-команду для выполнения этих работ.

Для компонентов системы развернуты 23 виртуальные машины и предоставлено облачное хранилище объемом более 80 ТБ. На базе CX VPC создана изолированная сетевая среда, настроены маршрутизация и разграничение доступа. Для контроля состояния ресурсов подключен CX Monitor.

Облачный контур спроектирован с учетом требований к первому уровню защищенности персональных данных (УЗ-1). В инфраструктуру интегрированы средства информационной безопасности заказчика, подготовлены образы операционных систем «Ред ОС Муром» и Astra Linux.

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«Для нас было важно получить гибкую и масштабируемую систему в защищенном облачном контуре, развернуть в нем используемые нами средства защиты и обеспечить соблюдение корпоративных политик информационной безопасности», — сказали в «РУСАЛ Медицинский Центр».

«Когда облачный провайдер берет на себя проектирование и развертывание облачной среды с учетом корпоративных политик и средств защиты заказчика, закрепляя ответственность участников за безопасность данных как архитектурное решение, заказчик получает возможность запустить МИС без закупки оборудования и формирования отдельной команды для подготовки инфраструктуры, сохранять контроль над данными и наращивать ресурсы по мере развития системы», — сказали представители Cloud X.

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