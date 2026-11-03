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«nanoCAD Облака точек 26» доступна для российских операционных систем

Компания «Нанософт», российский разработчик САПР/ТИМ-решений, объявляет о выходе версии «nanoCAD Облака точек 26», разработанной специально для российских операционных систем на базе Linux: Alt Linux 10, 11; Alter OS 9; Astra Linux Special Edition 1.7, 1.8; «Роса Хром 2021.1»; «Ред ОС 7.3, 8.0». Об этом CNews сообщили представители «Нанософт».

«nanoCAD Облака точек» – специализированное решение на «Платформе nanoCAD», предназначенное для обработки данных 3D-сканирования и решения инженерных и информационных задач в области геодезии, машиностроения, строительства, инфраструктурного и метрологического мониторинга.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

В версии 26 реализованы возможности формирования ортофотопланов непосредственно в nanoCAD без сторонних продуктов, «честного» прореживания облаков точек без искажения исходных измерений, более точной послойной векторизации и плавной раскраски по высоте, а также поддержки измерительного жезла, прямого измерения базовых точек с прибора и оценки геометрических параметров РВС.

Функционал Linux-версии «nanoCAD Облака точек 26» полностью соответствует Windows-версии и доступен в трех конфигурациях: «ReClouds», «Метрология» и «Геотехнический мониторинг». Версии совместимы по файлам, шаблонам и локальным средствам автоматизации, поэтому проекты переносятся из Windows без адаптации, а работа над ними продолжается без смены рабочих процессов. На отечественных операционных системах решение работает стабильно и бесперебойно – пользователи ведут проекты в привычной и безопасной ИТ-среде.

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