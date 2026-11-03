«М.Видео»: за 9 месяцев россияне купили 1,94 млн ноутбуков, продажи восстановленных устройств выросли почти в 4 раза

ПАО «М.видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, проанализировала российский рынок ноутбуков по итогам девяти месяцев 2026 г. По данным исследовательской компании ICMR (ех «ГФК-Русь»), за этот период россияне приобрели около 1,94 млн новых ноутбуков на общую сумму 132 млрд руб. Средняя цена устройства составила около 68 тыс. руб. При этом продажи восстановленных ноутбуков, по данным сервисного направления «М.Мастер» компании «М.Видео», выросли на 282,4% год к году, а средняя цена таких устройств составила 43,2 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

В сравнении с аналогичным периодом 2025 г. количество проданных новых ноутбуков сократилось на 19,3%, а денежный объем рынка — на 5,1%. Таким образом, денежная динамика категории оказалась заметно устойчивее количественной: покупатели стали реже приобретать устройства, при этом средняя стоимость покупки остается высокой.

Лидером рынка новых ноутбуков по денежному объему продаж стал Asus. На втором месте расположилась Apple, далее следуют MSI, Huawei и Honor. В совокупности на пять брендов пришлось более 50% рынка в денежном выражении. При этом Asus занял первое место и по количеству проданных устройств, второе место разделили Huawei и Honor, за ними расположились Apple и MSI.

Наиболее заметную положительную динамику среди ведущих брендов в денежном выражении показал MSI: продажи компании выросли на 22% год к году, несмотря на сокращение количества проданных устройств на 10%. Asus сохранил практически неизменную долю рынка в денежном выражении: продажи бренда в рублях снизились всего на 0,2%.

В число наиболее востребованных моделей новых ноутбуков по количеству продаж вошли: Honor MagicBook X16 2025 5301APLM; Huawei MateBook D 16 MCLG-X; Huawei MateBook D 16 53014BUY; Huawei MateBook D 16 MCLF-X; Honor MagicBook X16 2025 ZHANDОUBAN BRG-565.

Одновременно растет интерес к восстановленным ноутбукам. По данным «М.Видео», за девять месяцев 2026 г. продажи таких устройств увеличились на 282,4% год к году, а чистый оборот категории вырос на 229%. Средняя цена восстановленного ноутбука снизилась на 14% и составила 43,2 тыс. рублей. Продажи устройств осуществляются в рамках сервисного направления «М.Мастер» компании «М.Видео».

В структуре продаж восстановленных ноутбуков по количеству устройств лидирует Apple, за ним следуют ASUS, Huawei, Thunderobot и F+. В денежном выражении первое место также занимает Apple, далее идут Asus, Thunderobot, Huawei и MSI.

Самой востребованной моделью восстановленного ноутбука стал Apple MacBook Air 13 M1 MGN63. В пятерку лидеров также вошли: Apple MacBook Air 13 M1 MGND3; F+ FLTP-5R5-8512-W; Apple MacBook Air 13 M1 MGN93; Thunderobot 911S Core D Black.

Руководитель Департамента «Компьютеры и планшеты» компании «М.Видео» Сергей Зарайский: «Ноутбук сегодня — это инструмент, который многие выбирают на несколько лет вперед, поэтому при покупке важно учитывать не только текущие задачи, но и запас производительности. Устройство для учебы и повседневных дел и ноутбук для разработки, работы с графикой или современных игр — это разные сценарии использования и разные требования к конфигурации. Поэтому в структуре спроса сохраняется интерес к более дорогим моделям, которые позволяют решать широкий круг задач. При этом рынок становится более избирательным: покупатели приобретают меньше устройств, но денежная динамика категории остается заметно устойчивее количественной».

Среди восстановленных устройств наиболее популярны ноутбуки с 16 ГБ оперативной памяти: на них пришлось 47,7% продаж. Еще 45,8% составили модели с 8 ГБ оперативной памяти. По объему накопителя лидируют устройства на 512 ГБ с долей 50,6%, а по диагонали экрана — ноутбуки с диагональю 15–15,9 дюйма, на которые пришлось 41,5% продаж.

В процессорной структуре восстановленных ноутбуков лидируют модели на Apple M1, за ними следуют устройства с Intel Core i5-12450H и Intel Core i5-13420H. В пятерку наиболее востребованных также вошли ноутбуки с процессорами Apple M2 и AMD Ryzen 5 5500U.

Руководитель департамента физических сервисов компании «М.Видео» Андрей Агапов: «Восстановленные ноутбуки позволяют расширить выбор устройств для покупателей с разными задачами и бюджетами. Такие модели становятся дополнительной возможностью приобрести технику с подходящими характеристиками по более доступной цене. При выборе важно учитывать не только стоимость, но и конфигурацию конкретного устройства: объем оперативной памяти и накопителя, диагональ экрана и производительность процессора. Мы видим интерес к разным моделям и характеристикам, поэтому широкий ассортимент восстановленных ноутбуков помогает подобрать подходящий вариант под индивидуальные потребности».