CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

«Корус Консалтинг» сократил срок сдачи авансовой отчетности в MC-Bauchemie с нескольких месяцев до нескольких дней

ГК «Корус Консалтинг» интегрировала существующую ERP-систему Microsoft Dynamics AX с платформой кадрового электронного документооборота HRlink в компании MC-Bauchemie. Решение позволило перевести в электронный формат обмен документами с физическими лицами без масштабной перестройки ИТ-ландшафта и дополнительных затрат. В результате компания ускорила внутренний документооборот, а срок сдачи авансовой отчетности сократился с нескольких месяцев до нескольких дней. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

MC-Bauchemie – международный производитель строительной химии и технологий для строительной отрасли. В России известна под брендом «Эм-Си Баухеми».

Рост объема внутренней документации, а также территориальная распределенность бизнеса потребовали более эффективного подхода к документообороту. Для сокращения трудозатрат компания приняла решение расширить сценарии применения платформы HRlink и интегрировать ее с Microsoft Dynamics AX. Обе системы уже ранее использовали в компании.

За помощью MC-Bauchemie обратилась к ИТ-партнеру «Корус Консалтинг», с которым сотрудничает на протяжении многих лет. Проектная команда разработала единый механизм обработки документов, который позволил использовать существующую HR-платформу для электронного подписания внутренних документов, связанных с работой физических лиц. Благодаря этому компания перевела часть бизнес-процессов в электронный формат без масштабных изменений в ИТ-ландшафте.

В ходе проекта перечень документов постепенно расширялся. Сначала эксперты автоматизировали перемещение основных средств. Затем решение масштабировали на более сложные бизнес-процессы: оформление договоров подряда, командировок, авансовых отчетов.

В рамках проекта команда автоматизировала процесс подготовки документов к подписанию: система объединяет файлы, конвертирует их, оптимизирует размер и снижает число повторных загрузок при высокой нагрузке на сервис. Это обеспечило устойчивость интеграции и создало основу для дальнейшего развития электронного документооборота.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

По итогам первых месяцев эксплуатации MC-Bauchemie значительно ускорила документооборот и сдачу отчетности. Сотрудники получили возможность подписывать документы удаленно из любой точки, а бухгалтерия — быстрее закрывать отчетные периоды и своевременно отражать расходы.

«Мы искали способ сделать внутренний документооборот быстрее и удобнее для сотрудников, не создавая при этом новых сложных процессов. Начав с электронного подписания документов по перемещению основных средств, мы убедились, что такой подход действительно сокращает время обработки документов и снижает административную нагрузку. Одним из наиболее заметных результатов стало повышение своевременности оформления и сдачи авансовых отчетов, что позволило сделать внутренние процессы более предсказуемыми», — сказал Кирилл Белов, руководитель отдела информационных технологий ООО «Эм-Си Баухеми».

«Интеграция с ERP позволяет использовать возможности уже существующих в компании систем для решения новых задач. Вместо внедрения дополнительного ПО и покупки новых лицензий мы доработали интеграционный механизм и постепенно расширили функциональность электронного документооборота», — сказал Владимир Соловьев, менеджер проектов технической поддержки Microsoft ERP ГК «Корус Консалтинг».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода

Америка застряла в 90-х. Диспетчерские в аэропортах до сих пор управляются с дискет и ПК на старых Windows

CNews установил новый рекорд посещаемости — 8,3 млн человек за месяц

Производители печатных плат хотят страховать поломки оборудования, в том числе от использования российских материалов

Как оценить эффективность багбаунти и оправдать выплаты

Количество госзакупок контроллеров выросло на десятки процентов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Зачем планшету стилус в 2026 году: 5 самых производительных моделей с поддержкой стилуса

Безмолвный свидетель: как гаджеты умного дома следят за нами и собирают данные

Самые стильные интерьерные роутеры и Mesh-системы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще