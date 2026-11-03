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Компании «Нацпроектстроя» цифровизировали управление движением в 3 парках станции Челябинск-Главный

Компании «Нацпроектстроя» цифровизировали инфраструктуру парков «С» и «П» станции Челябинск-Главный Южно-Уральской железной дороги. Ранее аналогичные работы выполнили в парке «А». Об этом CNews сообщил представитель ГК «Нацпроектстрой».

На объектах установили систему микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ собственной разработки и производства. Она позволяет дистанционно управлять стрелками и светофорами, устанавливать маршруты поездов и отслеживать состояния оборудования. В единый цифровой контур подключили 110 стрелочных переводов и более 130 маневровых светофоров.

В 2025 г. систему МПЦ-ЭЛ внедрили в парке «А». Здесь под её управлением находятся 46 стрелок и 59 светофоров.

В парках полностью обновили автоматизированные рабочие места дежурных по станции и модернизировали локальную вычислительную сеть.

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Отечественная автоматика устойчива к импульсным перенапряжениям и сохраняет работоспособность при экстремально низких температурах. Встроенная киберзащита предотвращает несанкционированный доступ к цифровому оборудованию.

Челябинск-Главный — основная станция Челябинского железнодорожного узла и пятая станция Южно-Уральской магистрали, где внедрены цифровые решения Нацпроектстроя. Ранее системой МПЦ-ЭЛ оснастили станции Шагол, Галкино, Каргополье и Кособродск.

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