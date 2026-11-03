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Грузоотправители теперь могут подписывать ЭТрН в мобильном приложении «Логистики» от «Контур.Диадока»

В мобильном приложении сервиса «Логистика» от «Контур.Диадока» появились новые возможности для грузоотправителей. Теперь руководители и уполномоченные сотрудники компаний могут просматривать электронные транспортные накладные (ЭТрН) и подписывать их квалифицированной электронной подписью (КЭП) или усиленной неквалифицированной электронной подписью (УНЭП) через «Госключ» со смартфона. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Работа в мобильном приложении для отправителя грузов может строиться так: логист или бухгалтер может подготовить титул грузоотправителя в веб-версии Логистики или модуле для «» и отправить его на подпись. После этого накладная появится в мобильном приложении. Руководитель или другой уполномоченный сотрудник сможет проверить сведения о грузе, водителе, транспортном средстве и месте погрузки, а затем подписать документ квалифицированной электронной подписью (КЭП) со смартфона. После подписания ЭТрН перейдет к следующему участнику перевозки.

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Алексей Серов, руководитель группы проектного внедрения сервиса «Логистика» от «Контур.Диадока»: «Раньше в мобильном приложении с ЭТрН могли работать перевозчики и грузополучатели. Теперь мы добавили возможности для грузоотправителей. Таким образом, все основные участники перевозки могут работать с накладными со смартфона в соответствии со своей ролью. При этом им доступны именно те действия с документами, которые нужны ему на своем этапе перевозки».

Новая возможность полезна и сотрудникам склада, которые отвечают за отгрузку товара. Раньше, чтобы узнать, подписана ли накладная, кладовщику приходилось уточнять это у логиста или бухгалтера. Теперь он может самостоятельно проверить статус ЭТрН в мобильном приложении прямо на складе, даже если документ подписал другой сотрудник. Это помогает убедиться, что необходимая подпись получена, и избежать преждевременной отгрузки.

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