Компания Greenworks расширяет границы своей экосистемы аккумуляторного инструмента и представляет совершенно новый продукт для активного отдыха - электрический мини-мотоцикл MB53000. Об этом CNews сообщили представители Greenworks.

Новинка работает на платформе 82V, которая уже объединяет более 40 видов техники. Мотоцикл предназначен для поездок по пересеченной местности, выездов на рыбалку и повседневных коротких поездок, предлагая пользователям мощную и экологичную альтернативу бензиновым аналогам.

В основе мини-мотоцикла лежит мощный электродвигатель с максимальной мощностью 3 кВт (около 4,1 л.с.), который обеспечивает отличные тяговые характеристики на любом покрытии. Транспортное средство питается от двух аккумуляторных батарей Greenworks 82V.

Пресс-служба Greenworks Greenworks представляет электрический мини-мотоцикл MB53000

Пользователям доступны два режима езды: Sport для быстрого передвижения со скоростью до 40 км/ч и ECO для экономии заряда, ограничивающий скорость до 24 км/ч. Максимальный запас хода составляет 45 км, а грузоподъемность достигает 100 килограммов. Также предусмотрена возможность переключения режимов движения вперед, назад и нейтраль одной кнопкой.

Конструкция MB53000 продумана для комфортной езды по бездорожью. Мотоцикл оснащен большими широкими 19-дюймовыми колесами, а также передней и задней подвеской, которые эффективно поглощают неровности рельефа. За безопасность отвечают надежные гидравлические тормоза спереди и сзади, а также яркая светодиодная фара и задний фонарь для поездок в темное время суток.

Отдельного внимания заслуживает технологичность новинки. Мини-мотоцикл поддерживает бесключевой запуск и оснащен светодиодным дисплеем, который отображает скорость, пробег и уровень заряда батарей. Благодаря встроенному модулю Bluetooth пользователи могут подключать смартфон и настраивать параметры техники через приложение SMARTg Home. Для практичности на мотоцикле предусмотрена багажная полка для транспортировки небольших грузов.

Аккумуляторные батареи и зарядное устройство не входят в базовый комплект поставки, что позволяет владельцам техники Greenworks 82V использовать уже имеющиеся у них аккумуляторы.

Габариты мотоцикла составляют 1705 х 460 х 990 мм, а вес - 65 кг. Электрический мини-мотоцикл Greenworks MB53000 уже доступен для покупки по цене от 149,99 тыс. руб.