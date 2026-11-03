GreenData добавила ИИ-агента для создания алгоритмов по текстовому описанию

GreenData добавила в платформу ИИ-агента для разработки алгоритмов. Новый инструмент поможет пользователям писать и дорабатывать алгоритмы в диалоге с ИИ-агентом, проверять результат и совместно работать над изменениями. Об этом CNews сообщил представитель GreenData.

Теперь пользователи могут описывать бизнес-логику на естественном языке, а агент генерировать на ее основе код с учетом контекста и правил платформы, а также дорабатывать существующие алгоритмы и помогать исправлять ошибки. Инструмент позволяет применять агентскую разработку при создании корпоративных приложений, сохраняя проверку и принятие изменений за пользователем.

Работа с агентом проходит в чате, непосредственно в редакторе алгоритмов. Для генерации пользователь указывает, что должен делать алгоритм, какие данные использовать и какие условия учитывать. Например, можно описать создание карточки сотрудника с заполнением нужных полей или проверку принадлежности пользователя к определенной группе доступа. Агент формирует код на встроенном языке платформы. Запрос можно дополнить ссылками на объекты, методиками и примерами реализации, а выделенный в редакторе фрагмент кода использовать как дополнительный контекст. Постановка задачи, доработка и проверка результата проходят в единой рабочей среде.

Новый ИИ-агент помогает как создавать новые алгоритмы, так и дорабатывать существующие. Он проверяет сгенерированный код и выполняет автоматические попытки исправления ошибок, ссылок или компиляции. Пользователь может попросить объяснить логику алгоритма, уточнить требования в чате или внести правки вручную.

Предложения агента отображаются в режиме сравнения – редактор выделяет добавленные и удаленные фрагменты. Изменения можно принять или отклонить полностью либо по отдельным блокам. Это позволяет проверить каждую правку до сохранения алгоритма. История версий дает возможность вернуться к ранее сохраненному варианту.

Инструмент также поддерживает совместную работу. Участники видят общий чат, историю версий и предложения по изменению кода, поэтому могут продолжать работу над алгоритмом с учетом предыдущих запросов и решений команды. Панель агента доступна пользователям с правом редактирования соответствующего алгоритма.

«При генерации алгоритмов важно учитывать модель данных приложения – типы объектов, их атрибуты, связи и доступные функции. От этого зависит, насколько предложенный код пригоден для конкретной задачи. Успешная компиляция подтверждает, при этом, лишь часть его корректности. Алгоритм также нужно проверять на реальных сценариях, включая пустые значения и исключения из бизнес-правил. Таким образом, ИИ помогает делегировать процесс создания алгоритма, а специалист, в свою очередь, может сосредоточиться на проверке логики и того, как изменения повлияют на связанные операции», – отметил Александр Перевалов, руководитель группы разработки искусственного интеллекта GreenData.