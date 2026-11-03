Банк в Армении внедрил ИИ и RPA платформу ROBIN от SL Soft fabricaONE.AI

Коммерческий банк в Армении автоматизировал ключевые внутренние процессы с помощью ИИ и RPA платформы ROBIN от SL Soft fabricaONE.AI (акционер - ГК Softline) — от оформления зарплатных карт до обработки денежных переводов и сверки платежных операций. Это позволило сократить объем ручной работы, повысить скорость выполнения операций и высвободить время сотрудников для решения более сложных задач. Об этом CNews сообщили представители Softline.

До старта проекта значительная часть внутренних операций выполнялась вручную. Сотрудники работали с Excel-отчетами, переключались между несколькими внутренними и внешними системами, обрабатывали заявки и проводили сверки. Такой подход требовал значительных трудозатрат, увеличивал вероятность ошибок и осложнял соблюдение целевых показателей обработки операций, особенно в условиях круглосуточной работы банка. Дополнительными вызовами были большое количество исключений в процессах, необходимость работы сразу в нескольких информационных системах, нестабильность отдельных сервисов и языковой барьер при работе с зарубежными решениями.

В рамках проекта были автоматизированы несколько ключевых внутренних процессов банка. Программные роботы выполняют корректировку данных кредиторов, оформление зарплатных карт, обработку быстрых денежных переводов и сверку расчетно-платежных операций.

В результате проекта удалось существенно сократить объем ручной работы и повысить скорость выполнения операций. До 100 заявок на оформление зарплатных карт обрабатывается ежедневно, при этом около 70% из них проходят полностью автоматически. Роботы круглосуточно обрабатывают около половины всех поступающих денежных переводов, обеспечивая соблюдение внутренних KPI. Скорость сверки одной операции сократилась до 2–4 секунд, что ускорило процесс в 10–20 раз. В зависимости от процесса полностью автоматически выполняется от 50 до 80% наиболее трудоемких операций.

«Банковская отрасль предъявляет высокие требования к надежности, скорости и контролируемости процессов. Данный проект показывает, что ИИ и RPA платформа ROBIN может стать практическим инструментом повышения эффективности: она берет на себя повторяющиеся операции, а специалисты получают возможность сосредоточиться на более сложных и важных для бизнеса задачах», — отметил Павел Сергеев, исполнительный директор ROBIN и Robovoice компании SL Soft fabricaONE.AI.