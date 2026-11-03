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Atlas и «ICL Техно» заключили технологическое партнерство для вывода на рынок совместной СХД

Российские технологические компании Atlas и «ICL Техно» подписали меморандум о стратегическом партнерстве. Соглашение предусматривает совместную разработку и продвижение отечественных инфраструктурных решений для государственных и корпоративных заказчиков. Компании уже работают над системой хранения данных, которая станет первым результатом сотрудничества. Об этом CNews сообщили представители Atlas.

Партнерство объединяет компетенции Atlas в разработке систем хранения данных, экспертизу «ICL Техно» в области аппаратных платформ, производства, интеграции ИТ-оборудования. Совместная работа позволит компаниям использовать сильные стороны друг друга на всех этапах создания решений — от проектирования, испытаний до внедрения и сопровождения. Для заказчиков такой подход открывает возможности построения надежной ИТ-инфраструктуры с согласованными технологическими компонентами и понятной моделью поддержки.

Сотрудничество охватит разработку и тестирование решений, проведение пилотных проектов и развитие каналов продвижения. Одним из приоритетных направлений станет работа с государственными и корпоративными заказчиками Республики Татарстан с перспективой реализации совместных проектов в других регионах России.

Разрабатываемая система хранения данных будет ориентирована на задачи корпоративной ИТ-инфраструктуры, включая работу с базами данных, платформами виртуализации и другими критически важными ИТ-нагрузками. При создании решения компании делают акцент на производительности, отказоустойчивости и удобстве дальнейшей эксплуатации, учитывая требования заказчиков к надежности и развитию инфраструктуры.

«Российский рынок прошел этап, когда ключевым критерием выбора инфраструктурных решений была возможность заменить зарубежные продукты. Сегодня перед заказчиками стоят более сложные задачи: обеспечить устойчивость ИТ-систем, контролировать затраты на их эксплуатацию и иметь возможность развивать инфраструктуру без зависимости от отдельных поставщиков. Для решения этих задач недостаточно просто объединить оборудование и программное обеспечение. Нужна совместная работа производителей, которые понимают требования заказчиков и готовы отвечать за конечный результат. Именно такую модель сотрудничества мы выстраиваем с «ICL Техно»», — отметил Тимур Мустафаев, основатель и генеральный директор Atlas.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Рынок сегодня нуждается уже не в отдельных программах, а в полноценных цифровых экосистемах. У всех наших заказчиков сейчас есть запрос не просто на локальное импортозамещение, а на комплексные решения. Благодаря партнерству с Atlas мы сможем предлагать системы хранения данных, которые эффективно работают как единая система и помогают решать реальные задачи бизнеса», — отметил Евгений Степанов, генеральный директор «ICL Техно».

В долгосрочной перспективе партнерство Atlas и «ICL Техно» направлено на развитие технологического сотрудничества и реализацию инфраструктурных проектов с учетом потребностей российских заказчиков. Объединение инженерной и производственной экспертизы компаний позволит предложить рынку комплексный подход к модернизации ИТ-инфраструктуры, повышению ее надежности и эффективности эксплуатации.

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