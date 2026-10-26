В ГИС «Панорама» для Linux расширены средства автоматизированной обработки карт местности и хранения атрибутов объектов

В КБ «Панорама» разработана ГИС «Панорама» версии 15.4.5 для ОС Astra Linux Special Edition, «Альт Линукс», «Ред ОС», Ubuntu и «АльтерОС». В новой версии реализована обработка векторных карт по сценариям с подключением Python-скриптов и функций динамических библиотек. Добавлены задачи трансформирования карт по опорным точкам и расчета параметров проекции местных систем координат. Реализована поддержка групповой семантики для хранения многоуровневых структур атрибутов пространственных объектов. Усовершенствованы инструменты создания и редактирования объектов, контроля метрики и топологии мультиполигонов, расширены возможности импорта данных из DXF и табличных форматов. Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама».

Реализован режим «Обработка карты по сценарию», предназначенный для автоматизации обработки векторных карт. Пользователи могут формировать сценарии из базовых и пользовательских задач, настраивать параметры и определять последовательность выполнения операций. Список доступных задач расширяется подключением Python-скриптов и функций динамических библиотек, что позволяет включать в сценарии собственные алгоритмы обработки пространственных данных. Поддерживаются выполнение всего сценария и выборочный запуск отдельных задач. При необходимости для обработки можно подключить дополнительную векторную карту. Сценарии и параметры задач сохраняются в файлах для повторного использования. Для формирования сценариев доступен обширный набор задач, включающий создание объектов, заполнение семантики, коррекцию метрики, нанесение подписей, подготовку карт к печати и многие другие операции. Новый режим позволяет объединять регулярно выполняемые операции в единый процесс и сокращать количество ручных действий при подготовке и обновлении карт.

Добавлена задача «Трансформирование векторной карты», предназначенная для привязки карт к заданной системе координат и исправления смещений и деформаций объектов по опорным точкам. Поддерживаются четыре линейных и три нелинейных метода трансформирования, включая аффинное, полиномиальное и преобразование типа «резиновый лист». Координаты точек загружаются из каталогов или измеряются на исходной и дополнительной картах в однооконном и двухоконном режимах. Для оценки точности отображаются остаточные расхождения и среднеквадратические отклонения по опорным и контрольным точкам. Построение матриц нелинейных искажений позволяет сравнивать методы преобразования и выбирать подходящий для конкретных данных. Предусмотрена обработка отдельной карты, выделенных объектов, всех открытых векторных карт или карт из проекта MPT. Новая задача позволяет согласовывать картографические материалы из разных источников и устранять взаимные смещения слоев при обновлении карт.

Реализована задача «Расчет параметров проекции местной системы координат», позволяющая определять параметры проекции по координатам общих точек в местной и известной системах координат. Исходные данные загружаются из каталогов геодезических или плановых координат в СК-42, СК-63, СК-95 и местных системах с известными параметрами. Предусмотрено вычисление параметров проекции Transverse Mercator, частным случаем которой является проекция Гаусса-Крюгера, а также угла поворота местной системы координат. Пользователи могут выбирать вычисляемые параметры и фиксировать известные значения. Для контроля точности отображаются остаточные расхождения и среднеквадратические отклонения отдельно по опорным и контрольным точкам, что обеспечивает независимую оценку результатов. Полученные параметры сохраняются в XML для последующего использования при создании электронных карт. Новая задача упрощает определение недостающих параметров МСК и согласование картографических данных из разных источников.

Для описания сложных свойств пространственных объектов реализован новый тип атрибута - групповая семантика. Она позволяет объединять связанные характеристики в многоуровневые структуры, содержащие отдельные семантики, повторяющиеся наборы значений и другие вложенные группы. Такие структуры соответствуют представлению сложных данных в XML и JSON или связанных таблицах баз данных. Простым примером групповой семантики является адрес здания. Один объект может иметь несколько групп «Адрес», каждая из которых объединяет значения «Город», «Улица» и «Дом». В кадастровых данных таким способом можно хранить повторяемые сведения «Правообладатели», «Описание доли в праве» и «Документы-основания». В аэронавигационных данных групповая семантика «Описание класса воздушного пространства» может включать вложенную повторяемую группу «Вертикальные границы воздушного пространства». Заполненные характеристики отображаются в свойствах объекта в виде дерева. Для поиска и отбора объектов добавлена возможность учитывать принадлежность характеристики к конкретной группе. Например, семантику «Название организации» можно искать отдельно в составе групп «Управляющая организация», «Эксплуатирующая организация» или «Обслуживающая организация». Это позволяет работать не только со значением атрибута, но и учитывать его роль в структуре описания объекта.

Усовершенствованы инструменты создания и редактирования объектов карты. В «Редакторе карты» появился вспомогательный режим «Вертикальная/горизонтальная линия», автоматически выбирающий направление построения в зависимости от движения курсора. При изменении типа объекта основные параметры преобразования вынесены на отдельную панель, что уменьшает количество промежуточных запросов при обработке данных.

Доработан контроль векторной карты. При проверке минимального количества точек метрики теперь учитываются свойства объекта, установленные в классификаторе. Для объектов с признаком «Метрика не обязательна» отсутствие метрики не считается ошибкой, а для векторных знаков с признаком «Одна точка в метрике» допускается наличие одной или двух точек. Добавлена поддержка мультиточечных объектов, содержащих две и более точки в одном или нескольких контурах метрики. Усовершенствован контроль топологии мультиполигонов при проверке самопересечений и входимости подобъектов. Система различает допустимые и ошибочные случаи соприкосновения границ: примыкание внешних контуров мультиполигона в одной точке допускается и не фиксируется как ошибка. Если в одной точке соприкасаются внешний и внутренний контуры, в режиме редактирования может быть выполнено автоматическое исправление геометрии со смещением точки одного из них на величину до 0,04 мм в масштабе карты. Это позволяет точнее учитывать особенности геометрии сложных объектов и сократить количество ложных сообщений при автоматизированном контроле цифровых карт.

Обновлены средства импорта данных. При загрузке DXF добавлена обработка примитивов типа «Мультивыноска» (MultiLeader) с формированием выносок и учетом параметров их оформления. В процессе импорта данных обрабатываются и формируются оба кластера: правый и левый. При обработке учитывается наличие неограниченного количества выносок каждого из кластеров. В задаче «Импорт из CSV, TXT, XYH, XLSX» реализована обработка строк произвольной длины, что позволяет загружать объекты со сложной геометрией, произвольным количеством точек и мультиконтурами. Для данных в местных системах координат предусмотрена возможность смены осей X и Y при импорте.

ГИС «Панорама» - универсальная отечественная геоинформационная система. Программа предназначена для накопления, хранения, автоматизированной обработки и отображения данных, результатов расчетов и прогнозов, имеющих геопространственную привязку. ГИС «Панорама» содержит средства отображения и обработки векторных, растровых и матричных карт. Приложение предоставляет пользователям инструменты для решения специализированных задач моделирования движения специальных объектов на фоне 3D-модели, прогнозирования последствий чрезвычайных ситуаций на опасных объектах, мониторинга движения воздушных судов, проведения геодезических и топографических работ, обработки данных с навигационных устройств «GPS/ГЛОНАСС», печати отображаемых пространственных данных на различные устройства вывода и многих других.