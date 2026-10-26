«Руконт»: Проверка студентов на ИИ через запись действий - МИФИ, МАИ, ПГУТИ и УрФУ назвали риски

Российский разработчик систем обнаружения текстовых заимствований «Руконтекст» (ООО «НЦР «Руконт») собрал оценки экспертов НИЯУ МИФИ, МАИ, УрФУ и ПГУТИ об изменениях в проверке студенческих работ на ИИ, которые предложил крупный разработчик систем проверки: система записывает, как студент пишет работу. Эксперты рассказали, что такая проверка изменит для кафедр и какие риски они в ней видят. Об этом CNews сообщили представители ООО «НЦР «Руконт».

Нейросети стали обычным инструментом студентов. По данным опроса Ассоциации организаторов студенческих олимпиад «Я – профессионал» 2025 г, ими пользуются 85% студентов, а 43% пишут с их помощью учебные работы. Проверка готового текста все сложнее отвечает на главный вопрос преподавателя – написал ли студент работу самостоятельно. Поэтому разработчик предлагает наблюдать за самим процессом написания: студент пишет работу в онлайн-редакторе, система записывает историю правок, вставок и время работы, а преподаватель видит журнал активности. Открытую презентацию системы он запланировал на ноябрь, подключить ее вузы смогут к зимней сессии 2026/27 г. Решение каждый вуз принимает самостоятельно.

Эксперты оценили предложенные изменения сдержанно. Начальник центра информационно-библиотечного обеспечения учебно-научной деятельности НИЯУ МИФИ Татьяна Стукалова считает такой подход нецелесообразным для проверки рукописей диссертаций, хотя допускает, что он пригодится для отдельных направлений подготовки и уровней образования. Ведущий программист Научно-технической библиотеки МАИ, кандидат экономических наук Алексей Давыдов называет контроль процесса написания избыточным: по его оценке, внедрение такой системы потребует несоразмерно больших затрат времени. Директор Центра независимой оценки результатов обучения УрФУ, кандидат физико-математических наук Федор Ковалев сравнивает запись процесса с прокторингом на онлайн-экзаменах: какой бы продвинутой ни была система, она показывает лишь, кто вносил ответы, но не позволяет судить о самостоятельности. По его мнению, квалифицированному преподавателю достаточно задать студенту один-два вопроса.

«Для кафедры это колоссальная нагрузка – непонятно, кто и как должен все это проверять. Проверка и правки станут слишком долгими, сроки проверки работ увеличатся», – сказал старший преподаватель ПГУТИ Константин Павлов.

По оценке «Руконтекста», у записи процесса есть и технические ограничения. Журнал фиксирует только то, что происходит внутри онлайн-редактора, а пересказ чужой мысли своими словами автор набирает вручную, поэтому журнал активности выглядит безупречно. Технические и естественнонаучные работы часто готовят в LaTeX и вычислительных средах, а для работ по закрытым темам внешний облачный сервис может не подойти. Если работа существует только внутри платформы, сбой сервиса в сезон защит лишает студента доступа к тексту.

«Руконтекст» строит прозрачность проверки на отчете. Для каждого совпадения система показывает фрагмент рядом с источником и конкретную страницу документа, поэтому проверяющий может сам сверить совпадение, а автор – объяснить или оспорить его. Кроме дословных совпадений, система с помощью нейросети ищет перефразированные заимствования по смыслу, а ИИ-детектор отмечает подозрительные фрагменты.

«Запись процесса фиксирует, как человек работал с клавиатурой, но вопрос авторства оставляет открытым. Добросовестный автор, который пишет нестандартно, рискует оказаться под подозрением, а цена ложного обвинения для него несоизмерима с ценой пропущенного фрагмента. Поэтому мы исходим из того, что прозрачность создает проверяемый отчет: когда видны фрагмент и его источник, преподаватель принимает решение на основании фактов», – сказал Максим Дымков, генеральный директор ООО «НЦР «Руконт».