«ОТЛК ЕРА» перешло с иностранного ПО на отечественный редактор ContentReader PDF

«ОТЛК ЕРА», оператор железнодорожных контейнерных перевозок на маршруте Китай — Европа — Китай, завершил проект по импортозамещению ПО для работы с PDF-документами. Организация перешла на российский редактор ContentReader PDF от разработчика Content AI. Внедрение решения ускорило обработку документов разных форматов, в том числе при удаленной работе сотрудников. Об этом CNews сообщил представитель Content AI.

«ОТЛК ЕРА» (Объединенная транспортно-логистическая компания — Евразийский рейсовый сервис) — совместный проект железных дорог России, Казахстана и Белоруссии. Компания является ключевым оператором транзитных контейнерных перевозок в пространстве колеи 1520 мм.

Для обеспечения бизнес-процессов «ОТЛК ЕРА» ежемесячно обрабатывает до двух тысяч документов разного типа. В их числе договоры, отчеты, счета, акты, транспортные накладные, инструкции и регламенты. Зачастую сотрудникам приходится работать с объемными сканами низкого качества, содержащими таблицы и многоязычный текст, что требует продвинутого инструмента для распознавания и извлечения данных.

В рамках политики импортозамещения перед компанией стояла задача заменить иностранный редактор для работы с PDF-документами. Новый отечественный продукт должен ускорить работу со сканами и включать инструменты сравнения документов разных форматов. Также он должен обеспечивать работу в закрытом контуре организации. После исследования рынка и тестирования нескольких решений, выбор был сделан в пользу ContentReader PDF, многофункционального редактора от российского разработчика Content AI.

ContentReader PDF содержит более 100 инструментов для работы с PDF-файлами. Он позволяет распознавать сканы, редактировать и комментировать документы, конвертировать их в различные форматы с сохранением структуры, устанавливать пароли и применять другие способы защиты информации и подписывать документ электронной подписью. Важным фактором при выборе решения стало его нахождение в реестре отечественного ПО Минцифры РФ.

Сегодня ContentReader PDF используют около 200 сотрудников различных подразделений центрального офиса «ОТЛК ЕРА». Решение закрыло потребности специалистов разного профиля: юристы используют его для редактирования текстов договоров, бухгалтеры — для распознавания сканов транспортных накладных, делопроизводители и ИТ-специалисты — для работы с приказами, внутренними регламентами и конвертации файлов. Наибольший эффект от внедрения получил юридический департамент.

«ContentReader PDF заметно сократил время обработки документов, что особенно важно при удаленной работе. Отдельно хочется выделить функцию сравнения файлов разных форматов. Она кратно снизила нагрузку на юристов при рассмотрении и согласовании договоров», — отметил заместитель директора департамента информационных технологий «ОТЛК ЕРА» Антон Семенов.

«Регулярные случаи отключения лицензий иностранными вендорами наглядно демонстрируют риски зависимости от зарубежного ПО. Сотрудничество с российским разработчиком гарантирует заказчику оперативную техническую поддержку и полную защиту от внезапных блокировок. При этом важно подчеркнуть, что российский продукт не уступает иностранным аналогам по возможностям. ContentReader PDF содержит весь необходимый инструментарий для работы с PDF-документами», — сказала руководитель отдела по работе с партнерами Content AI Ирина Семшова.