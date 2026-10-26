CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения Техника
|

На Ставрополье разрабатывают способы защиты урожая с помощью дронов

Ученые Ставропольского государственного аграрного университета разрабатывают технологию применения сельскохозяйственных беспилотников для обработки посевов средствами защиты растений. Исследования помогут определить оптимальные параметры распыления препаратов и повысить эффективность их использования в растениеводстве. Об этом CNews сообщили представители СтГАУ.

Разработка регламентов внесения средств защиты растений с помощью беспилотных летательных аппаратов проводится в рамках Научного центра мирового уровня «Агроинженерия будущего».

Один из ключевых параметров обработки угодий с помощью БПЛА — точно подобранный размер капель. Например, при уменьшении их диаметра с 300 до 150 микрометров из того же объема жидкости образуется в восемь раз больше капель. Это увеличивает потенциальное количество точек контакта с поверхностью растений. Однако слишком мелкие капли легче уносятся воздушными потоками и могут не достигнуть цели. Более крупные капли в определенных условиях лучше оседают на листьях, поэтому максимальная эффективность обработки не обязательно достигается при минимальном диаметре капель.

На результат также влияют высота и скорость полета беспилотника, воздушные потоки от винтов, расход рабочей жидкости и густота растительного покрова. Чтобы изучить эти факторы, специалисты проводят испытания в лабораторных и полевых условиях. Для измерения размера капель используют лазерный анализатор частиц.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Развитие беспилотных технологий открывает новые возможности для защиты сельскохозяйственных культур. Однако важно не просто внедрять современные технические решения, но и научно обосновывать их применение, чтобы аграрии могли получать максимальный эффект от каждой обработки», — отметил ректор СтГАУ Владимир Ситников.

Результаты работы позволят разработать научно обоснованные регламенты применения агродронов, совершенствовать защиту сельскохозяйственных культур и рациональнее использовать средства защиты растений при обработке посевов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какие задачи бизнес отдает чат-ботам и где ИИ пока не доверяют

Суперкомпьютеры «Яндекса» уцелели после атак БПЛА. Их разворачивают в новых локациях

Активы МТС. Инфографика CNews

Полетели головы. Власти начали возбуждать дела за недопуск провайдеров в многоквартирные дома

Региональная трансформация: как ИТ-инновации трансформируют госуправление и бизнес на Северо-Западе

Банкиры требуют предустанавливать на смартфоны российские сертификаты безопасности вместе с банковскими приложениями

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие умные часы с измерением артериального давления: выбор ZOOM

Лучшие кнопочные телефоны в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще