«МегаФон» усилил связь на федеральных трассах «Иртыш» и «Тюмень-Омск»

Водители и пассажиры на двух ключевых трассах Омской области получили более стабильную связь и быстрый интернет «МегаФона». Оператор улучшил качество сигнала сети в рамках программы по покрытию федеральных трасс, которая реализуется совместно с региональным министерством цифрового развития и связи. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Автомобильная дорога федерального значения «Иртыш» играет ключевую роль в логистике страны, связывая Урал и Сибирь, а также обеспечивая транзит в европейскую часть России. Магистраль протяженностью 1528 км проходит через Челябинск, Курган, Омск и завершается в Новосибирске.

Чтобы обеспечить абонентов качественной мобильной связью в пути, специалисты компании улучшили качество сети в районе автомобильного пункта пропуска Исилькуль. Установленное оборудование работает в нескольких частотных диапазонах LTE, что увеличивает радиус покрытия сетью сразу на 5–10 километров. Такое техническое решение идеально подходит для расширения зоны сигнала вдоль протяженных автотрасс и железных путей.

Также работы прошли на федеральной магистрали «Тюмень – Омск» около села Бекишево Тюкалинского района. Эта дорога проходит через Ялуторовск, Заводоуковск, Ишим, Абатское, Тюкалинск и является частью исторического Сибирского тракта.

«Качественная связь и навигация во время поездки — это вопрос не просто удобства, но и безопасности. Особенно в суровые сорокоградусные морозы, когда жизненно важно оставаться на связи с близкими людьми и спасательными службами. В зонах покрытия МегаФона скорость мобильного интернета составляет до 40 Мбит/с. Связь здесь мы обеспечили благодаря совместной работе с другими операторами, региональным министерством цифрового развития, а также профильными институтами. В целом в планах нашей компании до 2031 года – построить и модернизировать по всей стране более 1400 телеком-объектов», – отметил технический руководитель «МегаФона» в Омской области Алексей Полонский.

«Обеспечение комфорта и спокойствия участников дорожного движения напрямую зависит от качества цифровых сервисов в пути. Именно поэтому в регионе одновременно решается две стратегические задачи: мы ликвидируем цифровое неравенство в удаленных селах и строим сеть 4G вдоль автомобильных трасс. Данные шаги синхронизированы с федеральным проектом, который нацелен на создание надежной инфраструктуры связи на всех главных дорогах России в ближайшие годы», – сказал заместитель министра цифрового развития и связи Омской области Владимир Кананыхин.