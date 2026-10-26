LDM.ECM 3.9.4: ускорение работы с документами и усиленный контроль доступа

Компания LDM (ИТ-холдинг Lansoft) объявила о выпуске платформы LDM.ECM версии 3.9.4. В обновлении ускорена работа с большими переписками, упрощена работа с документами и электронной подписью, расширены возможности настройки доступа и администрирования в «LDM.Документооборот» и «LDM.КЭДО».

LDM.ECM — новое название платформы LanDocs, которая представлена на российском рынке более 20 лет. Решение сохранило всю функциональность и наработки, получив развитие в рамках экосистемы LDM.

В релизе LDM.ECM 3.9.4 оптимизирована работа с документами, содержащими длинные переписки. Дерево сообщений теперь загружается по уровням — каждый следующий становится доступным по мере раскрытия нужного узла. Это позволяет быстрее открывать карточки с большим количеством сообщений и снижает потребление памяти. Цепочки связанных документов также выводятся постранично, при этом пользователь может увидеть полный путь связей между ними: от заявления сотрудника к кадровому документу (трудовому договору, приказу и т. д.).

Для пользователей появились инструменты, которые сокращают количество рутинных действий. К сообщениям и поручениям можно добавлять заметки — они помогают фиксировать контекст прямо в процессе работы. Встроенная справка вызывается прямо из формы, а администратор настраивает, что именно будет доступно пользователю. В разделе «Документы» появился узел «Папки журналов»: пользователь может сам выстроить иерархию и разложить по ним ярлыки нужных журналов. Структура настраивается индивидуально для каждого пользователя. Создавать подпапки для сообщений теперь можно и в разделе «Сообщения», и в «Архиве». Новые папки наследуют настройки родительской.

Отдельный блок изменений связан с электронной подписью и управлением доступом. В окне проверки ЭП можно распечатать файл вместе с результатами. Для администратора доступен поиск сертификата по владельцу и настройка графического штампа подписи для отдельных типов операций: согласования, подписания и других. При формировании списков персонифицированного и конфиденциального разрешения можно ограничивать круг пользователей, например, одним подразделением, и выбирать группы рассылки. Это особенно важно для кадрового документооборота, где требуется контролировать доступ к личным делам и персональным данным.

Обновление также расширяет возможности администрирования и интеграции. Ряд функций — справка, заметки, групповые действия и пользовательские атрибуты — включаются параметрами и настройками. Хранение сертификатов перенесено в Redis, а добавление и удаление публикуется событиями в Kafka — это упрощает интеграции. Появился контроль целостности файлов: система сверяет реальный размер с метаданными, поврежденный файл помечается и не скачивается — надежность хранения под контролем. Дополнительно добавлены API для работы с папками журналов и обновлены методы поиска сертификатов.

В КЭДО новые возможности применяются в работе с заявлениями, кадровыми приказами, личными делами, трудовыми договорами, локальными нормативными актами и машиночитаемыми доверенностями. В поставке КЭДО — порядка двадцати журналов, а папки журналов с ярлыками помогают собрать их в понятную структуру для каждого пользователя.

Светлана Кутяшина, менеджер по развитию продуктов на платформе LDM, сказала: «В LDM.ECM 3.9.4 мы сфокусировались на тех изменениях, которые напрямую влияют на ежедневную работу пользователей и администраторов: ускорили работу с большими объемами переписки, сделали удобнее навигацию по связанным документам, добавили инструменты для работы с контекстом и усилили контроль над электронной подписью и доступом. В результате документооборот и КЭДО становятся более удобными для сотрудников и управляемыми для бизнеса».