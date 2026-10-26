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«Корус Консалтинг» расширил возможности KONCRIT | WMS для управления распределенной складской сетью

ГК «Корус Консалтинг» представила новые возможности мультискладской модели в KONCRIT | WMS для компаний с распределенной складской инфраструктурой. Решение позволяет объединять распределительные центры, региональные, производственные и магазинные склады в единой модели управления. Компании могут централизованно управлять поставками, остатками и межскладскими перемещениями товаров, распространять общие правила на разные площадки и подключать новые объекты без развертывания отдельной WMS для каждого склада. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

Во многих распределенных складских сетях площадки работают в разных системных контурах. В такой модели сотрудники работают с объектами по отдельности, а сводную информацию получают через ERP-систему или отдельную отчетность. По мере роста сети увеличивается объем ручной сверки, усложняется контроль межскладских операций и соблюдения единых правил обработки грузов. В результате центральной команде сложнее видеть общую картину работы сети, а подключение новых площадок требует больше времени и ресурсов.

С обновлением KONCRIT | WMS появилась возможность управлять несколькими складскими объектами в рамках единой модели с разграничением прав доступа по складам, операциям и отдельным блокам системы. Центральная команда может работать со всей сетью, а сотрудники на местах — только со своими объектами. Общие справочники, правила и типовые процессы можно централизованно применять ко всей сети или к отдельным группам складов, сохраняя особенности отдельных площадок. Такой подход сокращает объем повторной настройки, помогает стандартизировать процессы и упрощает подключение новых объектов.

Межскладские перемещения в системе выстроены как единый сквозной процесс. KONCRIT | WMS связывает отгрузку на одной площадке с приемкой на другой, показывает статус перемещения и позволяет выявлять расхождения без ручного сопоставления данных из разных WMS-контуров.

Теперь решение поддерживает разные форматы складской инфраструктуры: территориально распределенные склады, несколько корпусов внутри одного логистического комплекса, виртуальные склады на крупной площадке и разные схемы организации дворовых зон. При этом всем объектам не нужна одинаковая архитектура. Основная часть сети может работать в центральной инсталляции, а для площадок с нестабильными каналами связи, специфическими процессами или высокой нагрузкой можно использовать локальный контур с синхронизацией данных с центральной системой.

Для розничных и DIY-сетей в общий контур можно включать небольшие склады при магазинах без запуска отдельной WMS на каждой площадке. Сотрудники магазина получают инструменты для складских операций, а управляющая компания – централизованный контроль и актуальные данные по всей сети. Для управления движением товаров в торговом зале в рамках платформы KONCRIT предусмотрено решение KONCRIT | Store, которое позволяет учитывать расположение продукции и контролировать пополнение полок.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Одна инсталляция KONCRIT | WMS рассчитана на распределенную сеть с нагрузкой до 5000 одновременных пользователей, до 200 тыс. заказов и до 1 млн складских заданий в сутки. Производительность обеспечивается горизонтальным масштабированием прикладных компонентов и балансировкой нагрузки. Решение разворачивается в инфраструктуре заказчика или в облаке, в том числе в Kubernetes-кластере. Контейнерная архитектура позволяет наращивать ресурсы тех компонентов, на которые приходится пиковая нагрузка, без расширения всего системного контура. Перед каждым релизом KONCRIT | WMS проходит нагрузочное тестирование, а покрытие ключевой функциональности автоматизированными тестами превышает 85%.

Единая модель данных и операций создает основу для цифрового центра управления складской сетью и подключения корпоративных ИИ-инструментов. Для этого могут использоваться MCP-серверы, которые дают ИИ-агентам контролируемый доступ к функциям и данным системы с учетом действующих ролей и политик доступа.

«Для крупного бизнеса задача мультискладской WMS – не просто объединить несколько объектов в одном интерфейсе, а сохранить управляемость всей сети по мере ее роста. Для этого система должна обеспечивать единые процессы и данные, сквозной контроль операций и подключение новых площадок без пропорционального усложнения ИТ-ландшафта. Именно на этом принципе построена архитектура KONCRIT | WMS, которую мы постоянно развиваем: она позволяет управлять распределенной складской инфраструктурой как единой системой, сохраняя гибкость в организации работы отдельных площадок», – сказал Леонид Солонинкин, владелец продукта KONCRIT | WMS ГК «Корус Консалтинг».

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