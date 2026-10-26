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«ICL Техно» представила новый сервер для задач искусственного интеллекта

Компания «ICL Техно» объявляет о выпуске нового сервера teamRAY G4212XG4, предназначенного для обучения нейросетей и высокопроизводительных вычислений. Об этом CNews сообщили представители «ICL Техно».

Сервер выполнен в форм-факторе 4U. Вычислительная база поддерживает два процессора Intel Xeon Scalable 4-го или 5-го поколения и до 8 ТБ оперативной памяти DDR5 до восьми вычислительных ускорителей (GPU). Дисковая подсистема с поддержкой горячей замены обеспечивает быстрый доступ к данным при работе с большими языковыми моделями.

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Пресс-служба «ICL Техно»
«ICL Техно» представила новый сервер для задач искусственного интеллекта

«Главная сложность при внедрении ИИ сегодня — это не только производительность, но и сохранение конфиденциальных данных. Этот сервер позволяет развернуть локальный ИИ-кластер на территории заказчика. Вся работа с нейросетями происходит внутри компании, что гарантирует безопасность корпоративной информации и исключает зависимость от внешних сервисов», — сказал Никита Дайнеко, директор департамента серверного направления «ICL Техно».

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