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«Деснол»: 61,4% представителей служб ТОиР не знакомы с HAZOP, RCA активно применяют 50%

Опрос об осведомленности и применении мировых методологий анализа и управления надежностью оборудования, который провел Центр экспертизы ТОиР компании «Деснол» в рамках исследования «ТОиР под давлением», показывает, насколько ремонтные службы знают эти подходы и применяют их в работе. В основу легли ответы более 200 представителей промышленных предприятий. По каждой методологии — RCA, RCM, FMECA, ACA, RBI и HAZOP — выделены три группы: не знакомы, знают, но не применяют, активно применяют. Чаще всего в работе используют RCA: 50% респондентов. Выше всего доля тех, кто не знаком с HAZOP, — 61,4%. Об этом CNews сообщили представители

Лидеры по применению в работе — RCA и RCM

Чаще всего в работе применяют методологию RCA (Root Cause Analysis, анализ первопричин): так делают 50% респондентов. Знают RCA, но не используют ее 28,7%, не знакомы с ней 21,2%. Методология направлена на поиск коренной причины отказа, а не только на устранение неисправности.

Методологию RCM (Reliability Centered Maintenance, обслуживание, ориентированное на надежность) в работе у 29,1% респондентов. Это вторая по величине доля тех, кто пользуется конкретной методологией в практической деятельности. Знают RCM, но не применяют ее 53,2%. Не знакомы с ней 17,5%: это меньшая доля, чем у остальных методологий.

RCM позволяет перейти от ремонта по факту отказа к планированию работ с учетом степени критичности оборудования и вероятности отказов, что помогает оптимизировать затраты, не снижая надежности. В релизе 2.0.4.15 продукта «1С:RCM Управление надежностью» от разработчика и интегратора компании «Деснол» и фирмы «» критичность автоматически пересчитывается по всей иерархии активов. Также рассчитываются индекс технического состояния оборудования по методике Минэнерго и стоимость ремонтов с учетом наработки — это помогает быстрее расставлять приоритеты и сравнивать эффективность разных стратегий обслуживания.

FMECA и ACA активно применяют порядка четверти ответивших

FMECA (Failure Modes, Effects and Criticality Analysis, анализ видов, последствий и критичности отказов) активно применяют 28% респондентов. Знают, но не применяют 44%, не знакомы 27%. Метод описывает виды отказов и их последствия до того, как отказ произошел.

ACA (анализ критичности активов) активно используют 26,3% респондентов. Знают, но не применяют 43,6%, не знакомы 30%. Метод необходим, чтобы ранжировать оборудование по критичности и решать, что обслуживать и финансировать в первую очередь.

Реже всего применяют RBI и HAZOP

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RBI (Risk Based Inspection, инспекция на основе риска) активно применяют 10% респондентов. Знают, но не применяют 42,3%, не знакомы 46,9%. Эта методика направлена на обоснованное распределение ресурсов для проведения диагностики, фокусируясь на тех узлах, где риск отказа наиболее высок.

У HAZOP (Hazard and Operability Study, анализ опасностей и работоспособности) самая низкая доля практического использования — 4,7%. Знают методику, но не применяют 33,8%. Не знакомы с ней 61,4% респондентов. При этом, по оценке практиков, наибольший эффект HAZOP приносит на этапе проектирования и модернизации оборудования.

«Наибольший эффект от HAZOP получается именно на том оборудовании, которое еще не эксплуатируется. Изменения на этапе чертежа обходятся компании намного дешевле, чем в железе. К тому же, есть возможность привлечь к сессии и проектантов оборудования, — сказал Артур Черехович, начальник управления развития системы управления производственными активами ООО «ИНК-Синергия» (интервью «Управлению производством»). — Смысл HAZOP заключается в том, что система делится на определенные узлы, которые фасилитатор сессии оценивает с применением слов-модификаторов. Например, давление — больше оно стало или меньше? По какой причине это произошло? Какие будут последствия? Защищены ли мы от возможных проблем? Как правило, в результате этих сессий мы находим то, что раньше не досмотрели, не досчитали. И если у нас в реальности происходит отказ, то мы всегда можем вернуться назад и посмотреть, учитывали ли мы его на стадии HAZOP, RCM или любой другой методики».

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