АНО «НЦК ИСУ» создала ИИ-сервисы для автоматизированной подготовки документации и моделирования данных ERP

АНО «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» разработала два прикладных ИИ-сервиса – сервис автоматизированного формирования документации и сервис построения концептуальной модели данных функционального блока ERP. Они решают трудоемкие задачи, ранее выполнявшиеся аналитиками вручную. Об этом CNews сообщили представители АНО «НЦК ИСУ».

АНО «НЦК ИСУ» завершила создание двух сервисов для автоматизации работ с ERP-системами: подготовки эксплуатационной документации и построения концептуальных моделей данных. По результатам тестирования и первых применений они позволили сократить подготовку документации с недель до часов, а разработку концептуальной модели – с шести-восьми недель до примерно одной недели. Результаты проходят автоматические проверки и контроль специалистов.

Оба сервиса развернуты на сервере заказчика и доступны через веб-интерфейс. Пользователь загружает исходные материалы, запускает обработку и получает готовый результат. Решения представляют собой законченные прикладные сервисы, а не библиотеки или универсальные инструменты разработки.

Сервис формирования документации создает три документа: пользовательскую инструкцию, справочник объектов системы и перечень вопросов к владельцам процессов. Второй сервис формирует концептуальную модель данных выбранного функционального блока ERP и итоговый документ с результатами анализа.

Сервисы призваны сократить трудоемкость двух задач, требующих значительного участия аналитиков. Первая – поддержание документации в актуальном состоянии. Ручное описание крупной конфигурации занимает недели, в течение которых система может измениться. Автоматизация сокращает интервал между анализом конфигурации и выпуском документов.

Вторая – подготовка концептуальных моделей данных. При такой работе аналитики изучают документацию ERP-систем, сопоставляют терминологию поставщиков и связывают объекты систем с процессами заказчика. В используемом массиве исходных материалов насчитывается около 114 тыс. фрагментов. Работа с таким объемом требует не только поиска и сопоставления информации, но и подтверждения выводов ссылками на первоисточники.

В основе сервисов лежит комбинированная архитектура: основная логика реализована программным кодом на Python, а языковые модели используются на отдельных этапах анализа и подготовки текста. Собственные языковые модели в рамках разработки не создаются.

Сервис формирования документации работает в закрытом контуре заказчика. Из 15 этапов обработки 11 выполняются без обращения к языковой модели; для генерации текста используется локальная модель. Сервис построения концептуальной модели включает серверную часть, веб-интерфейс, файловое хранилище и очередь заданий. Поиск по исходным материалам реализован с помощью алгоритма BM25, без использования векторной базы данных.

Основной сценарий работы сервисов – не ответы на отдельные вопросы, а выполнение последовательности операций с выпуском законченного результата: комплекта документации или структурированной модели данных. Участие языковых моделей ограничено заданными задачами, а решения специалистов учитываются в предусмотренных контрольных точках.

Ключевой принцип обоих решений - это прослеживаемость: возможность установить, на каких исходных данных основан результат, и проверить его до включения в итоговые материалы.

В сервисе формирования документации языковая модель получает карточку подтвержденных фактов. Использованные в тексте наименования сверяются с данными этой карточки. Перед сборкой документов выполняются шесть автоматических проверок, в том числе проверка оформления по требованиям ГОСТ.

В сервисе концептуального моделирования утверждения сопровождаются цитатами из исходных документов. Система проверяет дословное совпадение цитат с источниками; утверждения, не прошедшие предусмотренные проверки, не включаются в результат. Дополнительно предусмотрены четыре контрольные точки с участием специалиста. Его решения имеют приоритет и сохраняются при повторной обработке материалов.

При обработке тестовой конфигурации сервис формирования документации проанализировал 43 тыс. файлов. Конфигурация включала 69 документов и 185 справочников. В ходе обработки было выполнено 730 обращений к языковой модели и сформирована пользовательская инструкция объемом 328 страниц. Подготовка заняла часы вместо недель ручной работы.

Срок подготовки концептуальной модели сократился с шести-восьми недель до примерно одной недели. При этом значительную часть времени по-прежнему занимают сбор исходной документации и проверка результатов специалистами. Следующий этап развития сервиса документации – установление связей между объектами конфигурации и бизнес-процессами, а также настройка оформления документов под требования заказчика.

В направлении концептуального моделирования запланирована подготовка 23 моделей. Первая модель – для функционального блока «Казначейство» – уже передана на пилотное тестирование.

«Созданные нами сервисы сокращают сроки подготовки документации с нескольких недель до нескольких часов, а концептуальных моделей – с шести-восьми недель до примерно одной недели. При этом специалист сосредоточивается на содержательной проверке и принятии итоговых решений. В результате ERP-система перестает быть "черным ящиком": ее документация и модель данных всегда актуальны, прослеживаемы и понятны бизнесу», – отметил генеральный директор АНО «НЦК ИСУ» Кирилл Семион.