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«Аксиома-Софт» внедрила для АО «Гознак» систему управления персоналом на платформе «1С:Предприятие»

Компания «Аксиома-Софт» завершила внедрение для АО «Гознак» информационной системы планирования и учета персонала, учета затрат на персонал и расчета заработной платы на платформе «1С:Предприятие». Решение охватило дирекцию и десять филиалов предприятия. Об этом CNews сообщили представители «Аксиома-Софт».

АО «Гознак» работает в сфере производства защищенной продукции и цифровых сервисов. Компания входит в перечень стратегических акционерных обществ России.

До начала проекта кадровый учет и расчет заработной платы велись в информационной системе, ориентированной преимущественно на задачи кадрового делопроизводства. Часть данных приходилось загружать вручную, возможности адаптации системы к изменяющимся требованиям были ограничены, а другие HR-процессы в ней не автоматизировались.

Целью проекта стало создание централизованной системы для автоматизации процессов управления персоналом и интеграции с другими корпоративными информационными системами.

В качестве базового решения использована система «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП», в которую были перенесены действующие механизмы кадрового учета и расчета заработной платы. Также автоматизированы процессы подбора, обучения, адаптации персонала, охраны труда и планирования фонда оплаты труда. Кадровый электронный документооборот реализован в «1С:Документооборот», электронное взаимодействие сотрудников с кадровыми подразделениями — через «1С:Кабинет сотрудника», а долговременное хранение кадровых документов — в «1С:Архив».

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В результате проекта кадровые данные всех подразделений хранятся в единой базе, а система интегрирована с другими информационными системами предприятия.

По оценке АО «Гознак», внедрение позволило сократить трудозатраты подразделений на 15%, ускорить подготовку управленческой и регламентированной отчетности на 20%, а также снизить операционные и административные расходы на 10%.

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