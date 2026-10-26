Агрокомплекс «Иванисово» снизил затраты на ИТ-инфраструктуру на 30% после миграции в Cloud.ru

ИТ-компания «Риджитех» разработала и перенесла в Cloud.ru цифровую платформу для управления агрокомплексом «Иванисово». В основе платформы — цифровой двойник тепличного производства, который объединяет данные от IoT-устройств, компьютерного зрения и предиктивной аналитики и позволяет управлять ресурсами и персоналом в реальном времени. Об этом CNews сообщил представитель Cloud.ru.

«Риджитех» разрабатывает ИТ-решения для управления производственными процессами. Для агрокомплекса «Иванисово» компания создала платформу цифровизации тепличного производства: она позволяет планировать сельскохозяйственные работы, распределять задачи, управлять персоналом, а также контролировать качество продукции и отгрузки. Раньше часть этих процессов велась на бумаге, теперь сотрудники используют специальное мобильное приложение на смартфонах и планшетах.

«Иванисово» занимается выращиванием томатов и огурцов. Агрокомплексу принадлежит 20 га теплиц. Их производственная мощность — 14 тыс. тонн овощей в год.

Инженеры «Риджитех» протестировали платформу Cloud.ru и поэтапно перенесли ИТ-инфраструктуру «Иванисово» на виртуальные машины. Главным изменением в работе команды стал переход от самостоятельного администрирования PostgreSQL и Kubernetes к managed-сервисам Evolution Managed Kubernetes и Evolution Managed PostgreSQL.

После миграции время реакции на инциденты сократилось почти в 3 раза, до 10-15 минут, а среднее время их решения — в 4 раза, до 1-1,5 часа. Трудозатраты на администрирование PostgreSQL и Kubernetes сократились на 40-50%. Доступность сервисов выросла с 97% до 99,95%, а затраты на облачную инфраструктуру снизились на 30%.

«Наша работа — быстро строить гипотезы, проверять их на железе и софте, отбрасывать нерабочие варианты и масштабировать то, что сработало. Это не разработка, а инженерный поиск решений для людей», — сказал Алексей Володин, технический директор «Риджитех».

«Для "Риджитех" важно было не только повысить стабильность инфраструктуры платформы, но и создать основу для ее дальнейшего развития. Теперь команда может тратить меньше времени на поддержку продукта и больше — на новые проекты, в том числе с ИИ», — сказала ведущий менеджер по развитию клиентов Cloud.ru Ольга Милющенко.

«Автоматизация — это не про то, чтобы заменить людей машинами или искусственным интеллектом. Это про то, чтобы убрать из их работы рутинные задачи. "Риджитех" в партнерстве с Cloud.ru планирует расширять инфраструктуру, масштабировать цифровую платформу на новые агрокомплексы и использовать GPU-ресурсы для проектов с генеративными моделями», — сказал директор «Риджитех» Иван Добровольский.