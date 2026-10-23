Тимур Турлов встретился с главой Nvidia: как Freedom Holding создает инфраструктуру для ИИ в Казахстане

Во время первого визита в Казахстан глава Nvidia Дженсен Хуанг отметил, что страна может стать центром ИИ-вычислений для Европы. Он также встретился с Тимуром Турловым, поскольку его Freedom Holding Corp. участвует в создании суверенного ИИ-хаба на технологиях Nvidia с заявленными инвестициями около $2 млрд. Параллельно Тимур Турлов строит дата-центры и развивает облачные сервисы и связь.

Основатель и CEO Freedom Holding Corp. Тимур Турлов встретился с основателем и главой Nvidia Дженсеном Хуангом, который впервые приехал в Казахстан. Хуанг стал специальным гостем в рамках казахстанского AI Month 2026 и пообщался с министром искусственного интеллекта и цифрового развития страны Жасланом Мадиевым. Глава Nvidia высоко оценил технологические амбиции страны и отметил ее потенциал стать центром ИИ-вычислений для Европы. По его словам, искусственный интеллект поможет казахстанским компаниям конкурировать и расширяться на мировом рынке.

Встреча с Тимуром Турловым прошла в закрытом формате. Компании уже давно сотрудничают, их связывает масштабный проект: совместно с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Freedom создает суверенный ИИ-хаб на технологиях Nvidia с заявленным объемом инвестиций около $2 млрд. Тимур Турлов сообщил, что холдинг запустит первый кластер на базе NVIDIA B300 в 2027 году. Он будет работать как публичное GPU-облако для бизнеса и IT-специалистов.

В ходе беседы с Дженсеном Хуангом Тимур Турлов подчеркнул, что в Казахстане сформировался пул талантов, которые уже развивают электронную коммерцию и финансы. В сочетании с собственной ИИ-инфраструктурой это станет одним из главных преимуществ Казахстана в глобальной цифровой трансформации.

Суверенный ИИ-хаб

О соглашении по созданию суверенного ИИ-хаба Freedom и профильное министерство объявили в ноябре 2025 года. Проект предусматривает размещение инфраструктуры Nvidia на площадке в Казахстане с доступной энергетической мощностью 100 МВт, которая обеспечивает одновременную работу серверов, систем охлаждения и другого оборудования дата-центра.

Freedom выступает основным партнером в финансировании и реализации, а также будущим оператором хаба. Министерство содействует созданию условий для его работы и развитию кадровых программ.

Задача участников проекта — обеспечить Казахстан высокопроизводительными вычислительными ресурсами для разработки и применения искусственного интеллекта. Такая инфраструктура необходима для обучения моделей, обработки больших массивов данных и запуска ИИ-сервисов для бизнеса и государства.

На AI & Digital Bridge 2026 Турлов рассказывал, что текущий спрос вдвое превышает мощности первого этапа дата-центра на чипах Nvidia. По его словам, крупные потенциальные заказчики выражают готовность арендовать будущие мощности на пять лет.

Технологии и амбиции

Во время беседы с Мадиевым Хуанг заговорил о роли людей в технологической трансформации. Отвечая на вопрос министра о будущем профессий, глава Nvidia назвал определяющим фактором стремление человека развиваться.

«Если у вас есть амбиции, ИИ и робототехника помогут вам подняться выше. Они дадут вам возможность делать больше», — сказал Хуанг.

Он привел примеры из разных отраслей: фермер с помощью роботов может расширить хозяйство, ученый — исследовать больше направлений, инженер — находить новые проектные решения. По его мнению, задача руководителей, преподавателей и родителей — помогать людям ставить более масштабные цели и осваивать инструменты для их достижения.

Для Казахстана Хуанг выделил перспективы физического ИИ — систем, работающих с реальным миром. Их применение охватывает не только робототехнику, но и геологию, картографирование месторождений, добычу и переработку сырья, материаловедение и сельское хозяйство. Говоря об инвестициях, предприниматель также подчеркнул, что в основе решения всегда находятся люди: их идеи, компетенции и способность конкурировать на международном рынке.

Турлов на форуме по развитию ИИ AI & Digital Bridge 2026 также отмечал, что технологии будут постепенно забирать рутинные задачи, а ценность человека — смещаться к оригинальным идеям. Поэтому таланты остаются главным активом, а вложения в молодых специалистов и авторов — необходимой частью развития бизнеса.

Новые мощности для государства, бизнеса и науки

Другой инфраструктурный проект Freedom Holding в этой отрасли — Freedom AI Super Cluster. Меморандум о его создании летом 2026 года подписали Freedom Holding Corp., профильное министерство и американская банковская группа Citi.

Кластер объединит серверы с графическими процессорами GPU, предназначенными для ресурсоемких задач искусственного интеллекта. Первую фазу строительства планируют сдать в I квартале 2027 года, вторую и третью — в течение 2027–2028 годов.

Проект предусматривает соблюдение законодательства Казахстана и требований к защите персональных данных. Это необходимо для банков и государственных организаций, работающих с чувствительной информацией.

«Наша задача — дать эту инфраструктуру: она нужна как воздух под задачи искусственного интеллекта», — подчеркнул СЕО Freedom.

Кроме того, Турлов сообщил о развитии Data Embassy для привлечения иностранных клиентов. Это концепция «посольства данных»: иностранные государства смогут хранить данные в Казахстане, сохраняя над ними юридический контроль и защиту. Такой формат предусматривает государственная инициатива Data Embassy; конкретные условия ее реализации в инфраструктуре Freedom пока не раскрыты.

Дата-центры в Алматы и Астане

Для размещения оборудования и работы цифровых сервисов Freedom развивает сеть центров обработки данных. В специальной экономической зоне «Парк инновационных технологий» «Алатау» под Алматы строится дата-центр Freedom Cloud. Заявленный объем инвестиций составляет 175 млрд тенге, включая строительство и оборудование. Проект рассчитан на 480 серверных стоек.

Полезная IT-мощность — энергия непосредственно для работы серверов — составит 7,2 МВт. Общее энергопотребление с учетом охлаждения и вспомогательных систем — 13 МВт.

Частная компания Тимура Турлова строит в Астане Akashi Data Center — центр обработки данных для размещения серверов, хранения информации, работы облачных сервисов и систем искусственного интеллекта. Хаб предусматривает мощность 50 МВт с возможностью расширения до 100 МВт и размещение до 4,2 тыс. серверных стоек — специальных шкафов для серверов и сетевого оборудования. Дата-центр создается по стандарту Tier IV, предполагающему высокую отказоустойчивость инфраструктуры. В проекте также участвует China Mobile International: компания развивает на площадке Akashi услуги международной связи, передачи данных и облачных вычислений.

От серверов к облачным услугам

Облачное подразделение холдинга — Freedom Cloud — предоставляет бизнесу и государственным организациям вычислительные ресурсы, хранение и защиту данных, виртуальную инфраструктуру и среды для разработки программ. Платформа обслуживает более 3,4 тыс. клиентов.

Модель «инфраструктура как услуга» позволяет клиенту арендовать мощности вместо покупки собственных серверов. По мере роста бизнеса объем используемых ресурсов можно увеличивать.

В 2025 году Freedom Cloud заключила партнерство с Amazon Web Services. Сотрудничество открывает доступ к технологиям облачных вычислений, искусственного интеллекта, машинного обучения и кибербезопасности. Для стартапов предусмотрены возможности программы AWS Activate и выхода на AWS Marketplace, а для инженеров — обучения и международной сертификации.

Сети связи и собственные разработки

Вычислительные мощности требуют надежного подключения, поэтому Freedom Connect строит волоконно-оптические линии и развивает интернет в сельских и удаленных населенных пунктах. Freedom Satellite обеспечивает спутниковую связь и гибридные сети, в том числе с использованием решений Starlink.

Freedom Telecom также развивает публичный Wi-Fi и наземную сетевую инфраструктуру: компания устанавливает точки бесплатного интернета в аэропортах, на вокзалах, в парках и других общественных местах, а также прокладывает волоконно-оптические линии связи для подключения домов, компаний и социальных объектов к высокоскоростному интернету.

Кроме того, в августе 2026 года частная компания Future Telecom Limited, принадлежащая Тимуру Турлову, стала собственником Unit Telecom, которому принадлежит 75% «Транстелекома». Таким образом, предприниматель получил контроль над оператором связи, а его сеть может стать основой для расширения доступа к интернету и развития облачных сервисов в Казахстане.

Совместно с Nokia Freedom Holding Corp. развивает исследовательскую площадку в американском городе Саннивейл, в Кремниевой долине. На площадке специалисты Freedom и Nokia разрабатывают и тестируют технологии связи, облачные сервисы и ИИ-помощников — голосовых, текстовых и способных самостоятельно выполнять задачи пользователя.

Для развития искусственного интеллекта внутри своей экосистемы холдинг создал отдельную компанию — Freedom AI Ltd. Она развивает вычислительную инфраструктуру и разрабатывает ИИ-инструменты для финансовых сервисов, обработки данных и автоматизации работы

Подготовка пользователей и специалистов идет параллельно со строительством. В рамках партнерства с OpenAI Freedom поддерживает предоставление доступа к ChatGPT Edu для 165 тыс. казахстанских педагогов. Вместе инфраструктурные и образовательные проекты должны дать бизнесу, государству и специалистам возможность создавать собственные цифровые продукты в Казахстане.