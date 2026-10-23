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Отечественный ИИ поможет выявлять самокатчиков-нарушителей в Марий Эл

Компания NtechLab внедрила в Йошкар-Оле в пилотном режиме видеоаналитику на основе ИИ. Система автоматически выявляет пользователей электросамокатов, заехавших в закрытые для этого вида транспорта пешеходные зоны, и уведомляет ответственные городские службы. Об этом CNews сообщили представители NtechLab.

В данный момент обсуждается внедрение автоматических штрафов за проезд или парковку самокатов в неположенной зоне. Решение поможет повысить безопасность зон, в которых запрещено использование электрических самокатов.

Нейросеть анализирует видеопоток с городских камер, определяет среди пешеходов самокатчиков и сообщает о нарушении властям. Решение ориентировано, в первую очередь, на частные электросамокаты. Однако ИИ распознает и кикшеринговые образцы, а также компанию-оператора.

<p>Дмитрий Ткачев, Curator: Пришло время считать деньги, потраченные на защиту от взлома</p>
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Всего в Йошкар-Оле около 20 зон, куда запрещено заезжать на самокате, – набережная Брюгге, Воскресенская набережная, Царьградская площадь, площадь Республики и Пресвятой Девы Марии, Итальянский парк и другие общественные места.

В 2025 г. Республика Марий Эл и NtechLab договорились о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации региона. В частности, соглашение включает использование ИИ для создания комфортной и безопасной городской среды.

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