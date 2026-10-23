Новая инфраструктура для быстрого масштабирования бизнеса: ГК «Векус» обеспечила условия для размещения контейнерных ЦОДов

Группа компаний «Векус» сообщила о возможности размещения мобильных центров обработки данных (ЦОД) на площадках со свободной электрической мощностью. Решение позволяет развернуть серверную инфраструктуру без строительства отдельного здания дата-центра, организовать хранение резервных копий и подготовить ресурсы для восстановления критически важных сервисов. Об этом CNews сообщили представители ГК «Векус».

Мобильный ЦОД представляет собой оборудованный морской контейнер, внутри которого размещаются серверные стойки, системы хранения данных, сетевое оборудование и необходимые инженерные системы. Такой модуль доставляется автомобильным транспортом, устанавливается на подготовленное основание и подключается к электроснабжению и каналам связи. Параметры мощности, комплектация и условия эксплуатации определяются под задачи проекта.

«Заказчику не всегда требуется строить собственный дата-центр. Нередко задача заключается в том, чтобы расширить имеющиеся серверные ресурсы или создать территориально отдельный резерв. Мы предлагаем площадки со свободной электрической мощностью, на которых можно установить контейнерный ЦОД клиента. Если готового модуля нет, можем предложить аренду или изготовление под конкретные требования. Контейнерный формат также сохраняет возможность смены локации. При необходимости модуль можно отключить, подготовить к перевозке и переместить на другую площадку. Переезд выполняется с остановкой оборудования, сроки зависят от готовности транспорта, новой площадки и подключений», — сказал Владимир Степанов, руководитель департамента по работе с заказчиками ГК «Векус».

Одно из ключевых применений решения — создание резервной ИТ-площадки. В контейнерном ЦОДе можно хранить копии корпоративных данных, виртуальных машин и конфигураций, а при соответствующей комплектации — развернуть среду для восстановления сервисов при недоступности основной инфраструктуры. Кроме того, такой модуль может использоваться для корпоративных вычислений, реализации пилотных проектов и размещения GPU-серверов для задач искусственного интеллекта.

Внедрение мобильных ЦОДов способствует развитию цифровой инфраструктуры страны и позволяет компаниям оперативно масштабировать вычислительные ресурсы в соответствии с текущими задачами бизнеса.