CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС обеспечила цифровыми сервисами «лососевый роддом» на Сахалине

Компания МТС сообщает о запуске сети LTE в районе Охотского лососевого рыбоводного завода, расположенного в селе Мальково Корсаковского городского округа. Благодаря новому телеком-оборудованию здесь появился мобильный интернет МТС на скорости до 60 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Запуск новой базовой станции МТС поможет обеспечить цифровыми сервисами одно из старейших предприятий Сахалинской области - Охотский лососевый рыбоводный завод. Он работает с 1932 г. Именно здесь ежегодно выращивают и выпускают в Охотское море миллионы мальков кеты и горбуши. Также специалисты занимаются разведением других видов лососевых – кижуч, нерка, таймень и сахалинский осетр, который занесен в Красную книгу. Новая телеком-инфраструктура МТС позволит эффективнее развивать инновационные цифровые решения для предприятия аквакультуры – экомониторинг, видеонаблюдение и другие технологии.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Мальково – это еще и эпицентр экстремального подледного лова на Сахалине. Зимой побережье превращается в огромный палаточный городок любителей зимней рыбалки на корюшку и навагу. Высокоскоростной мобильный интернет МТС позволит повысить цифровой комфорт рыбаков и туристов.

«При развитии мобильной сети на Сахалине мы уделяем значительное внимание промышленным объектам. Надежная телеком-инфраструктура становятся базой для развития современных цифровых сервисов и вносит важный вклад в развитие экономического потенциала региона. При этом. цифровые технологии универсальны и подходят для любой сферы экономики. К примеру, для рыбопромышленных предприятий наиболее актуальны решения на базе технологии интернета вещей. Чтобы поддерживать оптимальные условия для роста и здоровья рыбы, умные датчики ведут мониторинг воды: измеряют температуру, химический состав и другие показатели», – сказал директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обратный билет из облака. Когда собственный контур лучше облака и сколько он стоит

ФСБ советует организациям отключать сайты из-за «дыры» в PHP

От закупки оборудования к устойчивости сервисов: как меняется управление ИТ-инфраструктурой

Арестованы бывшие топ-менеджеры крупного радиозавода. Их подозревают в краже 150 миллионов при закупке оборудования

Сергей Виноградов, «Датарк»: георезервирование ЦОД становится условием обеспечения доступности сервисов

«Полюс» внедряет цифровой контроль строительства ГОКа Сухой Лог

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще