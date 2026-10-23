МТС обеспечила гигабитным интернетом еще более 2000 семей Кирова

МТС сообщает о развитии фиксированной сети в Кирове. В результате расширения телеком-инфраструктуры возможность подключиться к домашнему интернету на скорости до 1 Гбит/с получили жители более чем 2 000 квартир в Кирове. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС провели технические работы в 22 многоквартирных домах. Гигабитные скорости стали доступны жителям Кирова на улицах Горького, Потребкооперации, 4-й Пятилетки, Михеева, Чистопрудненской, Красной Звезды, Романа Ердякова, а также на Хлебозаводском проезде. Кроме того, гигабит появился в микрорайоне Радужном на улицах Новой, Индустриальной, Конституции и на проспекте Строителей.

Скорость 1 Гбит/с десятикратно превышает показатели базовых тарифов в 100 Мбит/с. Такой ресурс позволяет всем членам семьи одновременно смотреть контент в формате 4K, участвовать в видеоконференциях, скачивать объемные файлы и играть в требовательные онлайн-игры без задержек и «подвисаний». Кроме того, гигабитная сеть выступает надежным фундаментом для систем «умного дома»: обеспечивает бесперебойную работу камер видеонаблюдения, интеллектуальных датчиков протечек, систем управления микроклиматом и безопасности.

Построенная гигабитная инфраструктура также может стать дополнительным каналом для мобильных звонков. Благодаря бесплатной технологии VoWiFi, которую поддерживает большинство гаджетов, голосовой трафик направляется не через базовые станции, а через сеть Wi-Fi, обеспечивая надежную связь в любых условиях.

«Домашний интернет давно перестал быть просто услугой — это инфраструктурная основа современного дома, такая же важная, как электричество или вода. По данным МТС BigData, в Кирове гигабитные тарифы чаще всего выбирают семьи из трех и более человек. Именно в таких домохозяйствах формируется максимальная нагрузка на сеть: родители работают удаленно, дети учатся онлайн и играют в требовательные игры, а фоном работают десятки гаджетов «умного дома». Мы видим растущий запрос кировчан на предельные скорости и системно расширяем гигабитную сеть в разных районах города, чтобы цифровая инфраструктура развивалась синхронно с развитием городской среды. При этом мы делаем современные сервисы доступными: объединив мобильную связь, интернет и ТВ в единый пакет, семьи могут существенно экономить на цифровых услугах», — сказал директор МТС в Кировской области Алексей Козин.

С начала 2026 г. МТС подключила к гигабитной сети свыше 7000 семей в Кировской области. Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу можно на сайте МТС.