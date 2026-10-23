CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

«Корус Консалтинг» внедрил CRM для крупного оптового поставщика металлопроката вместе с командой заказчика

ГК «Корус Консалтинг» совместно с командой Торгового дома НЛМК завершила проект внедрения CRM на базе платформы «Битрикс24». Решение помогло объединить бизнес-процессы, связанные с продажами и обслуживанием клиентов. Новая CRM стала инструментом для управления качеством клиентского сервиса, повышения эффективности менеджеров по продажам и сотрудников контакт-центра. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

Торговый дом НЛМК — дочерняя структура Группы НЛМК, специализирующаяся на оптовой торговле металлопрокатом, а также на комплексных решениях в сфере снабжения и логистики.

Это не первый опыт внедрения CRM в продажах НЛМК. Ранее использовалось внешнее облачное решение, которое впоследствии стало недоступно. В результате компания осталась без единой площадки для взаимодействия с клиентами, а данные о клиентах, коммерческих предложениях, отгрузках и счетах приходилось собирать вручную из разных систем, файлов и почты. Целью проекта стало создание единого цифрового контура работы с клиентами — от первого контакта до оплаты и повторных продаж, а также своевременный контроль целевых показателей (доли рынка и конверсии лидов в сделки).

MVP-подход позволил за пять месяцев выстроить процесс работы с лидами и продажами, а также запустить решение с необходимой функциональностью в закрытом корпоративном контуре. В рамках проекта были реализованы инструменты для управления лидами и воронкой продаж. В дальнейшем в контур CRM была добавлена возможность фиксации истории взаимодействия с клиентами (звонки, письма и встречи).

В CRM также организована работа с обращениями: трафик‑менеджеры в рамках системы обрабатывают все заявки и обращения, а автоматизированные уведомления помогают своевременно информировать сотрудников о новых задачах и лидах.

Новые инструменты CRM позволили повысить эффективность работы фронт‑менеджеров: в системе доступны показатели эффективности и инструменты для контроля SLA. Сегодня 100% лидов торгового дома НЛМК обрабатывают в CRM. Кроме того, в системе доступен профиль клиента 360°, что позволяет видеть полную информацию о нем. Дополнительно реализована аналитика и отчетность по работе с лидами в различных разрезах — по регионам и конкретным менеджерам.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Проект стал основой для дальнейшей цифровизации продаж. В ближайших планах Торгового дома НЛМК - масштабирование CRM на смежные подразделения и процессы, углубление аналитики по удержанию клиентов и расширение функционала отчетности.

«В этом проекте CRM рассматривалась, в первую очередь, как инструмент управления выручкой и эффективностью продаж. Мы заложили метрики бизнеса в архитектуру решения еще до старта внедрения и показали, что цифровизация может напрямую влиять на EBITDA компании», – отметила Ольга Гурская, директор департамента CRM и BPM ГК «Корус Консалтинг».

«Для нас было важно не просто внедрить новый инструмент, а создать единую основу для работы с клиентами и управления продажами. Уже на первом этапе проекта CRM помогла повысить скорость обработки обращений, систематизировать работу с лидами и сформировать основу для дальнейшего развития аналитики и цифровых инструментов», – сказал Артур Сладков, начальник управления операционной эффективности Торгового дома НЛМК.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Грани искусственного интеллекта: как компании внедряют ИИ в реальную практику

ФСБ советует организациям отключать сайты из-за «дыры» в PHP

От закупки оборудования к устойчивости сервисов: как меняется управление ИТ-инфраструктурой

Арестованы бывшие топ-менеджеры крупного радиозавода. Их подозревают в краже 150 миллионов при закупке оборудования

Активы МТС. Инфографика CNews

«Полюс» внедряет цифровой контроль строительства ГОКа Сухой Лог

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще