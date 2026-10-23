ИТ-холдинг «Т1» вышел на рынок Вьетнама

ИТ-холдинг «Т1» сообщил об успешном внедрении решения для автоматизации работы с задолженностью «Модус.Взыскание» во Вьетнамско-Российский совместный банк (ВРБ). Платформа ускорила обработку просроченных платежей: после запуска объем взысканий за I квартал 2026 г. вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2025.

Ранее ВРБ не имел единой системы для работы с дебиторской задолженностью. «Модус.Взыскание» от ИТ-холдинга «Т1» позволил создать централизованное пространство для эффективного контроля за этим направлением. В настоящее время платформа обрабатывает данные о более чем 5 тыс. клиентов и 5 тыс. кредитов. Благодаря ее гибкой архитектуре и возможностям адаптации под бизнес-процессы проект был завершен за шесть месяцев — в два раза быстрее среднего срока внедрения подобных решений. Платформа была интегрирована с АБС (автоматизированной банковской системой), CRM и внутренними legacy-системами. Кроме того, в ней обеспечили поддержку русского, английского и вьетнамского языков, а также адаптацию под локальные форматы данных, валютные параметры и требования Вьетнамско-Российского совместного банка к управлению рисками и информационной безопасности.

В результате перехода на «Модус.Взыскание» банк стал управлять просроченной задолженностью с помощью автоматизированной системы, а также гибко настраивать стратегии работы с ней. Время на сбор и обработку данных сократилось на 70%, сроки подготовки управленческой отчетности — на 80%. В пиковые платежные даты система обрабатывает от 200 до 500 сообщений в день, что позволяет автоматизировать часть рутинных операций и снизить объем напоминающих звонков по пропущенным платежам на 70%.

«Внедрение «Модус.Взыскание» в ВРБ стало для нас первым кейсом выхода технологий ИТ-холдинга «Т1» на азиатский рынок. Международный проект всегда формирует новые требования к продукту: нужно учитывать локальные бизнес-процессы, валютные и языковые форматы, особенности работы вьетнамского банка. В этом проекте мы доработали платформу под запрос банка и сформировали экспертизу адаптации решения для Вьетнама. Теперь этот опыт возможно масштабировать на другие проекты холдинга в регионе и на другие рынки», — отметил Евгений Косиненко, заместитель генерального директора по технологическому развитию и продуктовой разработке ИТ-холдинга «Т1».

«После запуска решения от ИТ-холдинга «Т1» работа с задолженностью в ВРБ стала более прозрачной и управляемой. Система автоматически распределяет задачи между сотрудниками с учетом региона и типа кейса. Это позволило сократить до 90% ручной работы при распределении портфелей задолженности внутри команды на ранней стадии взыскания. Часть коммуникаций с клиентами также автоматизирована, поэтому сотрудники могут уделять больше внимания нестандартным случаям, требующим индивидуального подхода», — отметил Буй Хоанг Ман, заместитель директора департамента по взысканию задолженности Вьетнамско-Российского совместного банка.

В рамках проекта ВРБ получил также консалтинговую поддержку по вопросам оптимизации работы с задолженностью. Команда ИТ-холдинга «Т1» провела анализ текущих процессов банка, предложила ряд рекомендаций по их стандартизации и переводу ручных операций в автоматизированные сценарии, а также разработала архитектуру интеграций для дальнейшего масштабирования продукта.