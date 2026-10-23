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Еще 131 село в Татарстане обеспечили быстрым интернетом по программе УЦН

Более 35 тыс. сельчан получили доступ к голосовой связи и мобильному интернету «МегаФона». Сеть оператора охватила села, поселки и деревни с населением от 40 до 1000 человек. Работы прошли в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» при поддержке министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Технические специалисты расширили покрытие 4G в 131 малом населенном пункте, расположенном в 39 районах республики. При этом максимальное число таких поселений пришлось на Кукморский, Мамадышский, Тетюшский, Высокогорский и Апастовский районы.

«Мы продолжаем развивать сеть в деревнях и селах республики. Федеральные программы стали для нас важной помощью в этой работе, ведь они позволяют проводить связь в самые малые населенные пункты. Например, в деревне Клетни проживает менее 50 человек, а в таких поселениях, как Бикасаз, Кукче-Верези, Байтеряково, Мурза Берлибаш, Черки-Дюртиле, Починок Сосна, Бикнарат и Димитарлау, численность жителей не превышает 200 человек», — сказал Валерий Борунов, директор «МегаФона» в Татарстане.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Инженеры задействовали в локациях средний диапазон частот и обеспечили скорость загрузки мобильных данных до 50 Мбит/с. Такое решение позволяет смотреть видео в высоком качестве, пересылать тяжелые файлы и при необходимости учиться и работать удаленно.

В Татарстане абоненты в сельской местности уже сравнялись по мобильному трафику с горожанами. Одному пользователю здесь в среднем необходимо порядка 25-27 ГБ в месяц. Рекорд по объему интернет-данных на человека удерживают как раз отдаленные деревни с немногочисленным населением.

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