CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

DPD в России автоматизировала расчет стоимости междугороднего переезда

DPD в России запустила на сайте онлайн-калькулятор стоимости междугороднего переезда. Сервис рассчитывает цену перевозки вещей объемом до 10 кубометров без участия оператора: клиенту больше не нужно ждать звонка. Среди крупных перевозчиков это первое подобное решение для междугородних переездов. Разработка заняла около двух месяцев. Об этом CNews сообщили представители DPD.

Главная задача калькулятора — избавить пользователя от ручных замеров. Вместо этого вещи выбирают из готового каталога, где габариты и вес каждого предмета уже заданы. Каталог разбит на пять категорий: «Коробки», «Мебель», «Техника», «Детское», «Спорт и хобби». В нем есть все, что обычно везут при переезде: коробки разных размеров, сумки-баулы, шкафы, диваны, кровати, матрасы, детские коляски и стульчики для кормления, велосипеды, беговые дорожки и даже пианино.

Количество задается кнопками «+» и «−», а нужный предмет быстро находится через поиск. Итоговые параметры груза пересчитываются сразу: объем, число предметов, вес и объемный вес. Если пользователь уже знает вес и объем, их можно ввести вручную.

Калькуляторы других федеральных игроков считают только стоимость отдельной машины на 1,5 или 3 тонны, без детализации и дополнительных услуг. Сервис DPD считает стоимость по каждому грузовому месту. В расчет сразу можно добавить обрешетку, погрузку и разгрузку, а также сравнить все варианты доставки: от двери до двери, от двери до терминала, от терминала до двери и между терминалами.

«Тому, кто планирует переезд, важно сразу понимать бюджет. Калькулятор дает такую возможность, а нашим сотрудникам помогает быстрее обрабатывать заявки. При этом автоматический расчет не отменяет живого общения: специалисты по-прежнему предлагают клиенту несколько вариантов доставки, подбирают решение под его задачу и готовы обсудить вопрос стоимости», — сказали представители DPD в России.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Помощь специалистов особенно важна для нестандартных отправок, которые выходят за рамки онлайн-расчета. Например, самый объемный груз за последнее время занял 11,5 кубометра, что больше лимита калькулятора. Самая дальняя из недавних перевозок была из Петропавловска-Камчатского в Мытищи.

Сервисом пользуются студенты, молодые семьи, пенсионеры, а также компании, которые перевозят офисы. Помимо самой перевозки, чаще всего заказывают погрузку, разгрузку и упаковку.

Основной поток клиентов едет в центральную часть России из Новосибирска, Омска и Екатеринбурга, что совпадает с данными прошлого года. В октябре 2025 г. DPD сообщала, что главными направлениями переезда стали Москва и Санкт-Петербург, куда люди едут преимущественно из Сибири, а также Калининград и Краснодарский край. Тогда же компания отмечала, что Москву на Санкт-Петербург меняют примерно так же часто, как и наоборот. Самым длинным маршрутом на тот момент был путь из Южно-Сахалинска в северную столицу.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какие задачи бизнес отдает чат-ботам и где ИИ пока не доверяют

ФСБ советует организациям отключать сайты из-за «дыры» в PHP

Как упорядочить управление доступом к ИТ-системам в компании: 7 рекомендаций экспертов УЦСБ

Арестованы бывшие топ-менеджеры крупного радиозавода. Их подозревают в краже 150 миллионов при закупке оборудования

Обратный билет из облака. Когда собственный контур лучше облака и сколько он стоит

«Полюс» внедряет цифровой контроль строительства ГОКа Сухой Лог

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще